Ο Μέσι έπιασε τον Ματέους στην κορυφή των συμμετοχών σε Μουντιάλ ο Μέσι

Iστορία είναι έτοιμος να γράψει και πάλι ο Λιονέλ Μέσι! Με τη συμμετοχή του στον ημιτελικό απέναντι στην Κροατία, ο «πούλγκα» φτάνει τα 25 παιχνίδια στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Κάπως έτσι, ισοφαρίζει τον Λόταρ Ματέους στην κορυφή της σχετικής λίστας με τις περισσότερες συμμετοχές στο Μουντιάλ.

Εφόσον δε, η Αργεντινή καταφέρει να εξασφαλίσει την πρόκριση στον τελικό, τότε ο Μέσι αναμένεται να γίνει ο απόλυτος ρέκορντμαν και ο μοναδικός που θα φτάσει τα 26 ματς στην κορυφαία διοργάνωση.

Most appearances in men's World Cup history:



◉ 25 - Lionel Messi

◎ 25 - Lothar Mathhäus

◎ 24 - Miroslav Klose

◎ 23 - Paolo Maldini

◎ 22 - Cristiano Ronaldo



Will Leo break the record in the final or third-place play-off? 🔮@BetUKOfficial | #ARG #HRV