100 χιλιάδες δενδρύλλια φέτος για το κλίμα

Η εμπνευσμένη προσπάθεια που ξεκίνησε πέρσι για το πρασίνισμα της Κύπρου, με το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος να ενεργεί ταχύτητα για να συντονίσει, να αξιοποιήσει και να στηρίξει τη δυναμική που αναπτύχθηκε τον Αύγουστο σε χρόνο ρεκόρ μέσα στην κοινωνία των πολιτών, φέτος θα εντατικοποιηθεί. Εάν πέρσι το Τμήμα Δασών παραχώρησε πάνω από 60 χιλιάδες δενδρύλλια σε πάνω από 500 οργανωμένα σύνολα, φέτος ο στόχος είναι η δωρεάν διάθεση 100 χιλιάδων δενδρυλλίων. Άλλες 30 χιλιάδες δέντρα φυτεύει ετησίως το ίδιο το Τμήμα Δασών.

Όπως διαπιστώνουμε, ο ενθουσιασμός των εθελοντών από τις διάφορες πρωτοβουλίες, όχι μόνο δεν έχει εκτονωθεί μέσα από την περσινή περίοδο δενδροφύτευσης, αλλά ο στόχος, που είναι η μείωση των αερίων του θερμοκηπίου και η διαμόρφωση μικροκλίματος στην περιοχή όπου γίνονται οι δεντροφυτεύσεις για μείωση της θερμοκρασίας, συνεχίζει να εμπνέει.

61 χιλ. σε 504 σύνολα

Σύμφωνα με τον υπουργό Κώστα Καδή – με πρόταση του οποίου ξεκίνησε το πρόγραμμα «Φυτεύω για το κλίμα» που ενέταξε υπό την αιγίδα του και όλες τις πρωτοβουλίες που ξεκίνησαν ομάδες πολιτών – «το πρόγραμμα αποτελεί ουσιαστικά ένα από τα μέτρα που εφαρμόζει το υπουργείο για να συμβάλει στην παγκόσμια προσπάθεια για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Περιλαμβάνει τη δωρεάν παροχή δασικών δενδρυλλίων από τα φυτώρια του Τμήματος Δασών σε οργανωμένα σύνολα, καθώς και την παροχή τεχνικής υποστήριξης στα σύνολα αυτά, ώστε οι προσπάθειές τους για δενδροφυτεύσεις να είναι αποτελεσματικές και επιτυχημένες. Κατά την περσινή φυτευτική περίοδο, δηλαδή από τον Οκτώβριο έως τον Δεκέμβριο του 2019, παραχωρήθηκαν από το Τμήμα Δασών 61 χιλιάδες δενδρύλλια σε 504 οργανωμένα σύνολα. Των δενδροφυτεύσεων προηγήθηκαν συγκεντρώσεις ενημέρωσης από στελέχη του Τμήματος Δασών ως προς τις τεχνικές φύτευσης και συντήρησης δενδρυλλίων, ενώ στους ενδιαφερόμενους παραχωρήθηκε ειδικό ενημερωτικό υλικό», εξήγησε ο υπουργός. Ο αριθμός των δενδρυλλίων που παραχωρήθηκαν, πρόσθεσε, κάλυψε πλήρως το ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε. Τα φυτά εγκαταστάθηκαν σε διάφορες περιοχές της Κύπρου και η φροντίδα τους αναλήφθηκε από τους ίδιους τους οργανωμένους φορείς.

300 χιλ. ή περισσότερα

«Λαμβάνοντας υπόψη το ενδιαφέρον, αλλά και τους στόχους που έχουν τεθεί για συνεχή αύξηση του αριθμού των δενδρυλίων που θα φυτευτούν στο πλαίσιο του προγράμματος, το Τμήμα Δασών αύξησε φέτος την παραγωγή στα φυτώριά του, με αποτέλεσμα να υπάρχει δυνατότητα δωρεάν διάθεσης 100 χιλιάδων δενδρυλλίων. Μάλιστα, κατά τη φετινή χρονιά θα διατεθούν και φυτά μεγαλύτερων διαστάσεων. Σχετική ανακοίνωση για εκδήλωση ενδιαφέροντος και υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα θα γίνει τον Σεπτέμβριο από το Τμήμα Δασών», πρόσθεσε ο υπουργός, όραμα του οποίου είναι να συνεχίσει και να διευρύνεται το πρόγραμμα μέσα στα επόμενα χρόνια. «Γι’ αυτό έχουμε προγραμματίσει την παραχώρηση μέχρι και 300 χιλιάδων δενδρυλίων ετησίως, ενώ αν υπάρχει εντονότερο ενδιαφέρον, είμαστε έτοιμοι να εξετάσουμε την παραγωγή και διάθεση ακόμη μεγαλύτερων αριθμών», κατέληξε ο κ. Καδης.

Από την πλευρά του, ο διευθυντής του Τμήματος Δασών Χαράλαμπος Αλεξάνδρου μας ανέφερε πως τα δέντρα φυτεύονται ως επί το πλείστον σε αστικές περιοχές, σε πάρκα, αλλά και όπου υπάρχουν αναξιοποίητες εκτάσεις, ενώ υπάρχει ανάγκη και στα κέντρα των κοινοτήτων ώστε να πρασινίσουν τα χωριά μας. Έξω στη φύση, εξήγησε, δεν υπάρχουν μεγάλα περιθώρια για να δενδροφυτεύσεις λόγω της φυσικής βλάστησης. Αλλά, τόνισε, στα δομημένα περιβάλλοντα υπάρχει μεγάλη ανάγκη. Τριάντα χιλιάδες δέντρα φυτεύει ετησίως και το Τμήμα Δασών.

Στόχος τα 800 χιλ. δέντρα

Ο Ορέστης Μάτσας, ένας από τους ιδρυτές του «100.000 trees in Paphos», ενημερώνοντάς μας για τη δράση και των υπολοίπων πρωτοβουλιών που δημιουργήθηκαν πέρσι (300.000 trees in Nicosia, 300.000 trees in Limassol, 100.000 trees in Larnaca), μας είπε πως κατά τη διάρκεια των δενδροφυτεύσεων που ξεκίνησαν τον Οκτώβριο του 2019 και συνεχίστηκαν μέχρι τα μέσα Μαρτίου φέτος, φυτεύτηκαν 7.275 νέα δέντρα στην επαρχία Λευκωσίας, 5.250 στην επαρχία Λάρνακας, 4.000 στην επαρχία Λεμεσού και 2.765 στην επαρχία Πάφου. Σύμφωνα με τον κ. Μάτσα, στις δράσεις των πρωτοβουλιών καθοριστική είναι η στήριξη και συνεννόηση της εκάστοτε τοπικής αρχής, η οποία υποδεικνύει τους χώρους πρασίνου που γίνονται οι δενδροφυτεύσεις και αναλαμβάνει τη συντήρηση των νεοφυτεμένων δέντρων. «Σημαντική συνεργασία υπήρξε και με εκπαιδευτικά ιδρύματα στα οποία έγιναν δενδροφυτεύσεις, διαλέξεις και ενημέρωση για περιβαλλοντικά ζητήματα από την πλευρά των πρωτοβουλιών», εξήγησε.

Η νέα φυτευτική περίοδος ξεκινά στα τέλη Σεπτεμβρίου, επομένως οι ομάδες αυτή την περίοδο βρίσκονται σε περίοδο προετοιμασίας και εξεύρεσης χώρων. Καταλήγοντας, ο κ. Μάτσας ευχαρίστησε όλους τους εθελοντές για τη στήριξή τους μέχρι σήμερα. «Και ευελπιστούμε η παρουσία τους να είναι η ίδια και στη νέα φυτευτική περίοδο! Άλλωστε οι δράσεις μας αφορούν το μέλλον όλων μας», είπε.

Υπαρκτός ο κίνδυνος της απερήμωσης

Η Κύπρος κινδυνεύει με απερήμωση, δεδομένου ότι σύμφωνα με τις προβλέψεις των επιστημόνων στα επόμενα 50-70 χρόνια θα έχει άνοδο θερμοκρασίας από 1 έως 5 βαθμούς Κελσίου, καθιστώντας την καμίνι για ανθρώπινη διαβίωση. Συνεπώς, τα δέντρα είναι χρυσάφι για τη χώρα μας και είναι ίσως ένας πολύ δημιουργικός τρόπος για να βάλουμε φραγμό στην κλιματική αλλαγή. Η Κύπρος κατέθεσε τον περασμένο Ιανουάριο στην Κομισιόν το εθνικό σχέδιο της χώρας για την ενέργεια και το κλίμα για την περίοδο 2021-2030. Το σχέδιο πλησιάζει κατά πολύ τους δεσμευτικούς στόχους που έθεσε στη χώρα μας η ΕΕ για μείωση κατά 24% των εκπομπών θερμοκηπιακών αερίων για την επόμενη δεκαετία. Συγκεκριμένα, με το εθνικό σχέδιο όπως έχει κατατεθεί η μείωση των εκπομπών που επιτυγχάνεται είναι της τάξης του 21%. Μεταξύ μίας σειράς πολύ φιλόδοξων μέτρων περιλαμβάνεται και το εδικό πρόγραμμα δενδροφύτευσης.