Στις κάλπες και οι Ευρωπαίοι αστέρες- Μπελούτσι και U2 καλούν τον κόσμο να ψηφίσει

Κάλεσμα στους Ευρωπαίους πολίτες να ψηφίσουν στις ευρωεκλογές απευθύνουν διάσημες προσωπικότητες. Μεταξύ αυτών η Μόνικα Μπελούτσι, οι U2, ο Sting αλλά και ο θρύλος του παγκόσμιου ποδοσφαίρου Gary Lineker. Όλοι τους με μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ζητούν από τον κόσμο να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα, να στηρίζει την Ευρώπη και την δημοκρατία. Δείτε πιο κάτω μερικά από τα μηνύματα που στέλνουν προσωπικότητες από την Ευρώπη και τις ΗΠΑ.

Το μήνυμα των U2

Το μήνυμα της Monica Bellucci:

Το μήνυμα του Sting

Το μήνυμα του Gary Lineker

Το μήνυμα του Τζον Κέρι:

A powerful video and a reminder of how lucky we are to live in places where our votes can make a difference. https://t.co/EseygmlQhH

— John Kerry (@JohnKerry) May 24, 2019