Σε αδιέξοδο οι διαπραγματεύσεις για τον διάδοχο του Γιούνκερ

Σε αδιέξοδο φαίνεται να έχουν φτάσει οι λεπτές διαπραγματεύσεις στη σύνοδο κορυφής των ηγετών της ΕΕ σήμερα στις Βρυξέλλες για την εξεύρεση ενός αποδεκτού υποψηφίου για την προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που θα διαδεχθεί τον Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ.

Ο πρόεδρος του Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ, που είχε αναλάβει την αποστολή να συνεννοηθεί με τους ηγέτες των χωρών και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σκόρπισε και τις λιγοστές ελπίδες που υπήρχαν να βρεθεί μια συναινετική λύση σε αυτή τη σύνοδο.

“Χθες ήμουν συγκρατημένα αισιόδοξος. Σήμερα είμαι περισσότερο συγκρατημένος παρά αισιόδοξος”, σχολίασε με μια ανάρτησή του στο Twitter. Στη φωτογραφία που συνοδεύει το μήνυμα εικονίζεται να συνομιλεί με τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και την καγκελάριο της Γερμανίας Άγγελα Μέρκελ.

Ο Τουσκ έκανε αυτήν την απαισιόδοξη δήλωση μετά τις επαφές που είχε με τους δύο ηγέτες, ανέφερε το περιβάλλον του.

