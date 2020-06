Πρωταθλήτρια η Μπάγερν, ελπίδες για Βέρντερ

“Η Μπούντεσλιγκα είναι ένα πρωτάθλημα στο οποίο αγωνίζονται έντεκα εναντίον έντεκα και στο τέλος κερδίζει η Μπάγερν” θα έλεγε κανείς παραφράζοντας τη γνωστή ρήση του Γκάρι Λίνεκερ για το ποδόσφαιρο. Το Σάββατο ο αρχηγός της Μπάγερν Μονάχου Μάνουελ Νόιερ σήκωσε για μία ακόμη φορά το τρόπαιο. Η Μπάγερν είναι πρωταθλήτρια Γερμανίας για το 2020. Αν και είχε εξασφαλίσει τον τίτλο από την προηγούμενη αγωνιστική, δεν έδειξε καθόλου αδιάφορη και συνέτριψε τη Βόλφσμπουργκ με 4-0. Οι Βαυαροί παίρνουν το πρωτάθλημα για όγδοη συνεχή χρονιά. Όλα ίδια λοιπόν και φέτος, αλλά και τόσο διαφορετικά λόγω κορωνοϊού. Το We are the Champions μπορεί να ακούστηκε για μια ακόμη χρονιά, αλλά σε άδειο γήπεδο. Επιπλέον, έλειψε το παραδοσιακό …μπουγέλωμα με βαυαρέζικες μπίρες στο γήπεδο, αλλά και στη συνέντευξη τύπου.

Πρώτος σκόρερ της Μπούντεσλιγκα ο Πολωνός Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι

“Είναι μια καινούρια κατάσταση για μας τους παίκτες” λέει ο Μάνουελ Νόιερ χαρούμενος, αλλά και κάπως αμήχανος. “Δεν θέλαμε να έρθουν έτσι τα πράγματα, αλλά σίγουρα ειμαστε χαρούμενοι που καταφέραμε να σηκώσουμε το τρόπαιο. Ήταν μία απαιτητική χρονιά, είμαστε πολύ ευτυχισμένοι που πήραμε πάλι το πρωτάθλημα”. Ήταν πράγματι μία απαιτητική χρονιά από κάθε άποψη για τους Βαυαρούς. Πολλές οι αγωνιστικές υποχρεώσεις, προβλήματα με τον προηγούμενο προπονητή Νίκο Κόβατς, σενάρια για το μέλλον του Μάνουελ Νόιερ, τραυματισμός για τον κορυφαίο σκόρερ της ομάδας Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι… Τελικά, όλες οι εκκρεμότητες είχαν αίσιο τέλος: ο Λεβαντόφσκι ανάρρωσε και- για μία ακόμη χρονιά- αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ της Μπούντεσλιγκα, ο Νόιερ συμφώνησε να παραμείνει στη Μπάγερν, ενώ τον Κόβατς αντικατέστησε με επιτυχία ο Χάνσι Φλικ.

Ο καλύτερος “δεύτερος γύρος” της Μπάγερν

Η Γκλάντμπαχ πανηγυρίζει και επιστρέφει στο Τσάμπιονς Λιγκ

“Είναι καταπληκτικό, είναι η ανταμοιβή για τη σκληρή δουλειά που κάναμε” λέει ο προπονητής των Βαυαρών. “Νομίζω ότι και στις δύσκολες στιγμές δείξαμε χαρακτήρα, η ομάδα έδωσε το παρών εκεί που έπρεπε, μέχρι το τέλος”. Μία δήλωση με εξαιρετική, ίσως και υπερβολική μετριοπάθεια. Βγαλμένος από τα σπλάχνα του συλλόγου, γνωρίζοντας πρόσωπα και πράγματα, ο Χάνσι Φλικ άρχισε να προπονεί τη Μπάγερν δοκιμαστικά μετά την αποχώρηση του Κόβατς και την οδήγησε όχι μόνο στον τίτλο, αλλά και στον καλύτερο δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος στην ιστορία του συλλόγου. “Ήταν απλά καλύτεροι” δηλώνει για τους Βαυαρούς ακόμη και ο Λουσιάν Φαβρ, προπονητής της Μπορούσια Ντόρτμουντ, της ομάδας που, παρά της αρχικές φιλοδοξίες για τίτλο, έμεινε τελικά δεύτερη με διαφορά 13 βαθμών από τη Μπάγερν. Στην τρίτη θέση τερματίζει το πρωτάθλημα η Λειψία.

Σε λίγες μέρες η Μπάγερν μπορεί να κατακτήσει τον επόμενο τίτλο, καθώς το Σάββατο δίνει ραντεβού με τη Μπάγερ Λεβερκούζεν στον τελικό του κυπέλου Γερμανίας. To δικό του κερασάκι στην τούρτα έβαλε το Σάββατο ο Τόμας Μίλερ, που σημείωσε το 4-0 απέναντι στη Βόλφσμπουργκ και γιόρτασε τα 100 γκολ στη Μπούντεσλιγκα. Ενδιαφέρουσες εξελίξεις και στις επόμενες θέσεις της βαθμολογίας την τελευταία αγωνιστική. Με νίκη 2-1 επί της Χέρτα Βερολίνου, η μαχητική Γκλάντμπαχ κατέκτησε την τέταρτη θέση και, για τρίτη φορά μετά το 2015 και το 2016, βγαίνει στο Τσάμπιονς Λιγκ. “Για μας τους παίκτες το Τσάμπιονς Λιγκ είναι ένα όνειρο”, δηλώνει ενθουσιασμένος ο Γιαν Ζόμερ, τερματοφύλακας της Γκλάντμπαχ και της Εθνικής Ελβετίας.

Το θαύμα της Βρέμης

Πανηγυρισμοί για τη Βέρντερ Βρέμης στο παιχνίδι με την Κολωνία

Το θαύμα της “στρογγυλής θεάς” έγινε στη Βρέμη. Η ιστορική Βέρντερ ήταν μια ανάσα από τον υποβιβασμό και όλα έδειχναν ότι δύσκολα θα τον αποφύγει, αλλά το Σάββάτο ξέσπασε και συνέτριψε την Κολωνία με 6-1. Προς το παρόν τη γλυτώνει και θα παίξει μπαράζ για την παραμονή της στη Μπούντεσλιγκα. Αυτό όμως δεν οφείλεται μόνο στη δική της καλή εμφάνιση, αλλά και στο “στραβοπάτημα” της Φορτούνα Ντίσελντορφ, που έχασε αμαχητί από την Ουνιόν Βερολίνου και πήρε εκείνη την άγουσα για τη δεύτερη κατηγορία. Ο προπονητής της Βέρντερ, Φλόριαν Κόλφελντ, δεν δίστασε να το αναγνωρίσει και να δηλώσει με ιπποτικό πνεύμα: “Θα ήθελα να εκφράσω τη συμπαράστασή μου στην ομάδα του Ντίσελντορφ, έπαιξε έναν πολύ καλό δεύτερο γύρο, πολλές φορές έχανε για λεπτομέρειες”.

Επιτέλους μια ανάσα για τον προπονητή της Βέρντερ Φλόριαν Κόλφελντ

Μετά από δύο χρόνια στην πρώτη κατηγορία της Μπούντεσλιγκα η Φορτούνα Ντίσελντορφ υποβιβάζεται, μαζί με τη νεοφώτιστη Παντερμπόρν. Όσο για τη Βέρντερ Βρέμης, περιμένει την έκβαση του αγώνα ανάμεσα στο Αμβούργο και τη Χάιντενχαϊμ για να μάθει τον αντίπαλό της στους αγώνες μπαράζ. Δεν αποκλείεται να δούμε ένα μεγάλο “ντέρμπι του Βορρά”, καθώς η άλλοτε κραταιά ομάδα του Αμβούργου μπορεί να έχει υποβιβαστεί πλέον στη δεύτερη κατηγορία, αλλά φέτος διεκδικεί την επάνοδό της. Η επιστροφή στα σαλόνια της Μπούντεσλιγκα περνάει από τη Χάιντενχαϊμ και στη συνέχεια από τον “προαιώνιο” ποδοσφαιρικό εχθρό, τη Βέρντερ Βρέμης.

Γιάννης Παπαδημητρίου