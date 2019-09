Πράσινοι εναντίον …Μαργαρίτη Σχοινά

Σε ανταπόκριση από τις Βρυξέλλες η αριστερή εφημερίδα Tageszeitung επισημαίνει: “Θα αντιμετωπίζει η ΕΕ μελλοντικά τους πρόσφυγες ως ‘απειλή για τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής’; Αυτό το ερώτημα έχει προκαλέσει σφοδρή διαμάχη ανάμεσα στην επόμενη πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και στο Ευρωκοινοβούλιο. Πράσινοι και Σοσιαλδημοκράτες ζητούν αλλαγές στις αρμοδιότητες που αναλαμβάνει ο νέος Επίτροπος Μετανάστευσης Μαργαρίτης Σχοινάς. Ιδιαίτερα οι Πράσινοι αντιδρούν έντονα. Σε συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής τους ομάδας, το βράδυ της Τρίτης, πολλοί ευρωβουλευτές εξέφρασαν την αγανάκτησή τους για το νέο χαρτοφυλάκιο που δημιούργησε η φον ντερ Λάιεν για τον συντηρητικό Έλληνα. Ονομάζεται ‘Protecting our European way of life’, δηλαδή ‘Προστατεύοντας τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής’ (…). Η επικεφαλής των Πρασίνων Σκα Κέλερ “απηύθυνε επιστολή, στην οποία αναφέρει ότι ‘προκαλεί φόβο’ η διατύπωση της φον ντερ Λάιεν”. Σύμφωνα με την Tageszeitung”ο Σχοινάς θα πρέπει να γνωρίζει ότι θα αντιμετωπίσει προβλήματα στο Ευρωκοινοβούλιο, το οποίο θα εξετάσει τους νέους Επιτρόπους από τα τέλη Σεπτεμβρίου και σίγουρα θα απορρίψει κάποιον από αυτούς”.

Όπως μεταδίδει η Γερμανική Ραδιοφωνία (DLF) “εκπρόσωπος της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν απέρριψε την κριτική και εξήγησε ότι πρόκειται για μία ευρύτερη πολιτική προσέγγιση, η οποία περιλαμβάνει τον σεβασμό των αξιών, τη δημοκρατία, την αναπτυξιακή συνεργασία και τη διασυνοριακή καταπολέμηση της τρομοκρατίας”. Το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) σε ανταπόκριση από τις Βρυξέλλες σημειώνει ότι η κριτική “δεν αφορά το πρόσωπο” του Μαργαρίτη Σχοινά. Ωστόσο: “Το γεγονός ότι οι αρμοδιότητες του 57χρονου υποψηφίου αντιπροέδρου της νέας Κομισιόν επιγράφονται ‘Προστατεύοντας τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής’ προκάλεσε κριτική σε Πράσινους και Σοσιαλδημοκράτες, με δεδομένη την τάση απομονωτισμού στην πολιτική για το προσφυγικό. Εκπρόσωπος της Διεθνούς Αμνηστίας κατηγόρησε την Κομισιόν ότι οικειοποιείται τη γλώσσα των ακραίων δεξιών. Αναμένεται ότι στην ακρόαση (ενώπιον του Ευρωκοινοβουλίου) θα τεθούν αρκετά ερωτήματα επ’ αυτού”.

Η Μόρια και πάλι στο επίκεντρο

Υπερπλήρης και πάλι ο καταυλισμός στη Μόρια

Η ηλεκτρονική έκδοση της εβδομαδιαίας εφημερίδας Die Zeit εστιάζει στο κέντρο υποδοχής προσφύγων στη Μόρια της Λέσβου μετά την παραίτηση του διοικητή Γιάννη Μπαλμπακάκη. Όπως επισημαίνει “ανθρωπιστικές οργανώσεις επικρίνουν εδώ και χρόνια τις συνθήκες στη Μόρια, καθώς ο καταυλισμός είναι υπερπλήρης. Μετά την άφιξη 3.000 νέων προσφύγων, τον Αύγουστο, έχουν επιδεινωθεί ακόμη περισσότερο οι ούτως ή άλλως δύσκολες συνθήκες υγιεινής στα αντίσκηνα που έχουν στηθεί μέσα στους ελαιώνες. Την Τετάρτη συνεχίστηκαν οι αυξημένες αφίξεις από την Τουρκία: μέχρι το μεσημέρι είχαν καταφθάσει, σύμφωνα με την ελληνική ακτοφυλακή, σχεδόν 250 μετανάστες. Σύμφωνα με στοιχεία των Ηνωμένων Εθνών στα τέλη Αυγούστου ζούσαν σχεδόν 11.000 άνθρωποι στο κέντρο που έχει δημιουργηθεί για να φιλοξενεί 3.000 μετανάστες”.

Ο Τραμπ συνεχίζει τις …απολύσεις

Χωρίς τον Τζον Μπόλτον συνεχίζει ο Ντόναλντ Τραμπ

Τουλάχιστον πενήντα συνεργάτες έχει απολύσει ο Ντόναλντ Τραμπ από τότε που ανήλθε στην εξουσία, τώρα ήταν η σειρά του συμβούλου εθνικής ασφαλείας Τζον Μπόλτον. Το γεγονός σχολιάζεται στον γερμανικό τύπο. Η οικονομική επιθεώρηση Handelsblatt παρατηρεί ότι “η αποχώρηση Μπόλτον αποτελεί σύμπτωμα ενός κέντρου εξουσίας με δυσλειτουργίες, στο οποίο καθημερινά συγκρούονται ετερόκλητα συμφέροντα, ενώ ο Τραμπ φαίνεται να έχει χάσει τον έλεγχο”. Αυστηρό το σχόλιο της Süddeutsche Zeitung για τον Τζον Μπόλτον, ο οποίος θεωρείται από τους “σκληρούς” της εξωτερικής πολιτικής στην Ουάσιγκτον: “Δεν είναι και καμία απώλεια το ότι ο Τζον Μπόλτον δεν είναι πλέον σύμβουλος ασφαλείας του προέδρου των ΗΠΑ. Ο Μπόλτον είναι ένας από εκείνους τους συντηρητικούς, πατριώτες πολιτικούς, οι οποίοι είχαν λουφάρει για να μην πάνε στον πόλεμο του Βιεντάμ, αλλά αργότερα μιλούσαν πολύ χαλαρά για πολέμους, στους οποίους έστελναν τα παιδιά των άλλων. (…) Εάν ήταν να αποφασίσει ο Μπόλτον, οι ΗΠΑ κατά πάσα πιθανότητα θα είχαν αρχίσει πόλεμο τόσο με τη Βόρεια Κορέα, όσο και με το Ιράν”.

Η εβδομαδιαία εφημερίδα Die Zeit διερωτάται αν γίνεται “πιο διπλωματική” η εξωτερική πολιτική του Τραμπ και δίνει την εξής απάντηση: “Μάλλον όχι. Ο άνθρωπος δεν ακούει τους συμβούλους του και εννοείται ότι δεν διαβάζει φακέλους. Αυτό που τον καθοδηγεί είναι το φως της δημοσιότητας. Όταν δεν συμβαίνει τίποτα απολύει κάποιον, για να προβληθεί στην τηλεόραση. Αυτήν την εβδομάδα όλοι θα μιλούν και πάλι για τον Ντόναλντ. Αυτό προβλέπει το σενάριο του Trump-Show”.

Γιάννης Παπαδημητρίου