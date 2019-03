Και North Μacedonia και σκέτο Macedonia στην ΙΤΒ

Αντιδράσεις προκάλεσε φωτογραφία που αναρτήθηκε σήμερα σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, την οποία αναπαρήγαγαν στη συνέχεια ελληνικά μέσα ενημέρωσης και η οποία θέλει τη Βόρεια Μακεδονία να αυτοπροβάλλεται στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού του Βερολίνου χρησιμοποιώντας τον όρο Μακεδονία.

Το νεό εμπορικό σήμα στο τουριστικό περίπτερο της Βόρειας Μακεδονίας

Συγκεκριμένα η χώρα προβάλλονταν στην ΙΤΒ με το διαφημιστικό σλόγκαν Macedonia timeless, δηλαδή «Διαχρονική Μακεδονία». Την Πέμπτη το απόγευμα και χωρίς καμία παρέμβαση από ελληνικής πλευράς το επίμαχο σλόγκαν αφαιρέθηκε και παρέμεινε μόνο η επιγραφή Agency for Promotion and Support of Tourism. Republic of North Macedonia, δηλαδή, «Οργανισμός για την Προώθηση και τη Στήριξη του Τουρισμού – Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας» (όπως φαίνεται στις φωτογραφίες).

«Ασκήσεις προσαρμογής»

Βέβαια στην κεντρική αφίσα του περίπτερου συνεχίζει να χρησιμοποιείται το Macedonia αντί του North Macedonia. Πέραν αυτού αναγράφονται ως επίσημο σύνθημα το Macedonia your next destination, δηλαδή, «Μακεδονία ο επόμενος προορισμός σου», με παραπομπή στην ιστοσελίδα «www.macedonia-timeless.com» (κεντρική φωτογραφία). Όπως διαβεβαίωσε η υπεύθυνη του περιπτέρου στην DW, δεν υπήρχε αρκετός χρόνος για να γίνουν οι δέουσες αλλαγές. Πρόσθεσε όμως ότι η Συμφωνία των Πρεσπών προβλέπει διορία πέντε χρόνων για να γίνουν οι σχετικές προσαρμογές.

Το περίπτερο της Βόρειας Μακεδονίας στην ΙΤΒ

Μετά από υπόδειξη της υπουργού Τουρισμού Έλενας Κουντουρά η οποία συμμετέχει στην ΙΤΒ, ο έλληνας πρέσβης στο Βερολίνο Θεόδωρος Δασκαρόλης επισκέφτηκε το περίπτερο της γειτονικής χώρας. Όπως δήλωσε στην DW, ο ίδιος επισήμανε στην υπεύθυνη του περιπτέρου ότι οι αναγραφές Macedonia, Macedonia your next destination και Macedonia timeless δεν συνάδουν με αυτά που έχουν συμφωνήσει οι κυβερνήσεις των δύο χωρών στο πλαίσιο των Πρεσπών. Η υπεύθυνη υποσχέθηκε να τα αλλάξει.

Σημειώνεται πάντως ότι τόσο στο logo του περιπτέρου όσο και στον επίσημο κατάλογο εκθετών της έκθεσης η χώρα αναφέρεται ως Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας.

Παναγιώτης Κουπαράνης, Βερολίνο