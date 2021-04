Βρετανία: Ανοίγουν λιανεμπόριο και εστίαση

Επίσημα από αύριο 12 Απριλίου εφαρμόζεται το δεύτερο στάδιο χαλάρωσης των μέτρων που είχε σχεδιάσει η κυβέρνηση, με το άνοιγμα καταστημάτων λιανεμπορίου, υπηρεσιών προσωπικής φροντίδας, γυμναστηρίων, δημόσιων βιβλιοθηκών, ζωολογικών κήπων και θεματικών πάρκων αλλά και της εστίασης σε εξωτερικούς χώρους παμπ και εστιατορίων.

Είναι χαρακτηριστικό ότι τα τρία εθνικά λοκντάουν από τον Μάρτιο του 2020 έχουν κοστίσει 30 δισεκατομμύρια λίρες από απώλειες πωλήσεων, σύμφωνα με τον σύνδεσμο λιανεμπόρων της Μεγάλης Βρετανίας (BRC).

Με ανακοίνωσή του ο σύνδεσμος ζητά από τον κόσμο να τηρήσει ευλαβικά τις αποστάσεις και τους κανόνες υγιεινής καθώς τα καταστήματα «έχουν ξοδέψει εκατοντάδες εκατομμύρια για τη λήψη προληπτικών μέτρων», αλλά και να σεβαστεί το προσωπικό αφού σύμφωνα με σχετική έρευνα παρατηρήθηκε αύξηση περιστατικών κακής συμπεριφοράς των πελατών κατά την περίοδο της πανδημίας.

Η επιτυχία του εμβολιαστικού προγράμματος

Πόσα εστιατόρια διαθέτουν εξωτερικούς χώρους;

Από τις 26 Μαρτίου η κυβέρνηση στην προσπάθειά της να στηρίξει το λιανεμπόριο έχει ανακοινώσει ότι με το άνοιγμα των καταστημάτων από αύριο θα δίνεται και η δυνατότητα επέκτασης του ωραρίου μέχρι τις 22:00 από Δευτέρα έως Σάββατο.

Την ίδια ώρα παράγοντες της αγοράς ζητούν περαιτέρω στήριξη από την κυβέρνηση στα καταστήματα με προσωπικό μικρότερο των δέκα ατόμων, με την ανάπτυξη ενός συστήματος «Shop Out to Help Out» που μεταξύ άλλων θα δίνει τη δυνατότητα στα μαγαζιά αυτά να πωλούν τα προϊόντα τους με επιδοτούμενη έκπτωση από Δευτέρα έως Τετάρτη, για ένα μήνα. Το όφελος του καταναλωτή θα μπορεί να φτάσει μέχρι και τις 10 λίρες για κάθε αγορά.

Σύμφωνα με τον Μπόρις Τζόνσον το «ξεκλείδωμα» κάθε βήματος του σχεδίου χαλάρωσης των μέτρων που είχε αναγγελθεί από τις 22 Φεβρουαρίου, θα ήταν βάσει των «δεδομένων και όχι των ημερομηνιών». Θεωρείται λοιπόν ότι η επιτυχία του εμβολιαστικού προγράμματος του Ηνωμένου Βασιλείου επιτρέπει την εφαρμογή του αρχικού σχεδιασμού και την επιστροφή στην κανονικότητα, σύμφωνα με την κυβέρνηση.

Όμως στην πράξη αυτό δεν θα ισχύσει για όλους, αφού αξίζει να σημειωθεί ότι μόνο το 38,2% των παμπ και των εστιατορίων σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο διαθέτουν εξωτερικό χώρο και μάλιστα στο Λονδίνο το ποσοστό αυτό αγγίζει μόλις το 33,1%.

Πολλοί είναι οι επιστήμονες που ανησυχούν πως το αυριανό άνοιγμα των καταστημάτων μπορεί να προκαλέσει ένα τρίτο κύμα έξαρσης της πανδημίας.

Ζωή Κατζαγιαννάκη, Λονδίνο