Αιχμές Γιούνκερ για προσφυγικό, εγκώμια για Σχοινά

O Ζαν Κλωντ Γιούνκερ κράτησε το “τιμόνι” της Κομισιόν σε εποχές δύσκολες, με την οικονομική κρίση, το προσφυγικό ζήτημα και το Brexit να δοκιμάζουν την ενότητα της Ευρώπης. Ωστόσο πολλά από τα πρώτα ερωτήματα της Γερμανικής Ραδιοφωνίας (DLF) αφορούν ένα άλλο και ιδιαίτερα επίκαιρο ζήτημα, δηλαδή την “παρεξήγηση” που ανέκυψε λίγο πριν αναλάβει καθήκοντα η επόμενη Κομισιόν υπό την Ούροσυλα φον ντερ Λάιεν: ο Έλληνας Μαργαρίτης Σχοινάς αναλαμβάνει ένα χαρτοφυλάκιο που εστιάζει στη μετανάστευση, αλλά επιγράφεται “Protecting the European way of life” (Προστατεύοντας τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής), ευρωβουλευτές διαμαρτύρονται λέγοντας ότι αυτός ο τίτλος σηματοδοτεί την οχύρωση της Ευρώπης απέναντι στους μετανάστες, ο ίδιος ο Γιούνκερ προτείνει να αλλάξει ο τίτλος και ορισμένοι Γερμανοί σχολιαστές διαβλέπουν επίθεση Γιούνκερ στην …Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Τελικά, τί ακριβώς συμβαίνει;

“Εγώ επισήμανα με κριτική διάθεση ότι η περιγραφή αρμοδιοτήτων για τον Επίτροπο Σχοινά θα πρέπει να αλλάξει, ώστε να αποφευχθούν παρεξηγήσεις”, ξεκαθαρίζει ο Γιούνκερ μιλώντας στη Γερμανική Ραδιοφωνία. “Διαβάζω στον γερμανικό τύπο ότι επιτίθεμαι στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Δεν ισχύει αυτό, απλώς με εξοργίζει η παρερμηνεία την οποία προκαλεί η συγκεκριμένη περιγραφή αρμοδιοτήτων. Δεν πρόκειται για λάθος της κυρίας φον ντερ Λάιεν, θα το διορθώσει πάντως, πιστεύω, τις επόμενες μέρες”.

Θετικά σχόλια για Σχοινά

Από το 2014 ο Μαργαρίτης Σχοινάς είναι Επικεφαλής Εκπρόσωπος Τύπου του προέδρου της Κομισιόν

Από το 2014 και μέχρι τις 31 Οκτωβρίου, οπότε λήγει η θητεία της σημερινής Κομισιόν, ο Έλληνας Μαργαρίτης Σχοινάς βρίσκεται δίπλα στον Ζαν Κλωντ Γιούνκερ ως Επικεφαλής Εκπρόσωπος Τύπου. Σε μία εγκωμιαστική αναφορά για τον νέο Έλληνα αντιπρόεδρο της Κομισιόν, ο Λουξεμβούργιος πολιτικός τονίζει τα εξής: “Ο Μαργαρίτης Σχοινάς ήταν για μένα Επικεφαλής Εκπρόσωπος Τύπου, μπορώ να αντιληφθώ ακόμη και τις διακλαδώσεις της σκέψης του. Δεν είναι κάποιος που θέλει να κρατήσει δυστυχισμένους ανθρώπους μακριά από την Ευρώπη, αισθάνεται συμπόνια για εκείνους που υποφέρουν. Και γι αυτό θα ήταν καλό να ξεκαθαριστούν όλα αυτά. Το ίδιο συμβαίνει με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και εκείνη δεν απορρίπτει τον ξένο, δεν είναι τέτοιος άνθρωπος”.

Υπάρχει όμως και η άλλη άποψη που λέει ότι, πρώτον, ο “Ευρωπαϊκός τρόπος ζωής” κατοχυρώνεται στη Συνθήκη της Λισαβόνας και, δεύτερον, οι ιθύνοντες των Βρυξελλών πρέπει να πλησιάσουν τους Ευρωπαίους πολίτες που δηλώνουν ότι “ανησυχούν” για το προσφυγικό. Η εκτίμηση του Ζαν Κλωντ Γιούνκερ: “Ναι, αυτές οι ανησυχίες υπάρχουν, αλλά δεν θα έπρεπε να τις έχουμε. Διότι στο European way of life- για να μείνουμε στη συγκεκριμένη διατύπωση- ανήκει και το γεγονός ότι δεν μετατρέπουμε την Ευρώπη σε οχυρό, θέλουμε να παραμείνουμε μία ανοιχτή ήπειρος. Όποιος διώκεται για θρησκευτικούς, ρατσιστικούς ή άλλους λόγους, έχει θέση στην Ευρώπη- εφόσον εκπληρώνει τις προϋποθέσεις για την παροχή ασύλου”.

“Παρερμηνείες” στο προσφυγικό

Στιγμιότυπο από παλαιότερη συνάντηση Γιούνκερ με τους ηγέτες της ομάδας Βιζεγκραντ

“Η Ευρώπη δεν έχει απάντηση στο προσφυγικό” επισημαίνουν, εδώ και χρόνια πολλοί σχολιαστές. Αλλά ποια ακριβώς είναι η “Ευρώπη”; Ο απερχόμενος πρόερος της Κομισιόν επισημαίνει ότι τα ίδια τα κράτη-μέλη θα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους: “Ήδη από τον Μάιο του 2015 η Κομισιόν είχε προτείνει έναν μόνιμο μηχανισμό για την κατανομή των προσφύγων”, υπενθυμίζει. “Αυτό αποφάσισαν και οι Υπουργοί Εσωτερικών της ΕΕ. Υπάρχουν όμως μερικές χώρες- Ουγγαρία και λοιπά- που δεν συμβιβάζονται. Και αυτό παρερμηνεύεται, ωσάν οι χώρες αυτές να συγκρούονται με την Κομισιόν. Όχι, οι χώρες αυτές συγκρούονται με τις άλλες χώρες, που συμφωνούν (με τον μηχανισμό)”.

Τί γίνεται όμως από δω και πέρα; Θα είχε ο Ζαν Κλωντ Γιούνκερ κάποια συμβουλή προς την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ώστε να λυθεί επιτέλους ο “γόρδιος δεσμός” του προσφυγικού; Ο απερχόμενος πρόεδρος της Κομισιόν δεν φαίνεται αισιόδοξος: “Έχω επιχειρήσει τα πάντα. Κάθε τόσο είχα διαβουλεύσεις με τις τέσσερις χώρες του Βίζεγκραντ. Τους πρότεινα να μην γίνει υποχρεωτικός ο μηχανισμός, εφόσον θα ήταν πρόθυμοι να αποδεχθούν κάποιους πρόσφυγες. Προφανώς δεν ήταν. Πρότεινα σε όλους να δεχθούν τουλάχιστον τα ασυνόδευτα παιδιά. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα ξεσπoύσαν μαζικές διαδηλλωσεις στην Πολωνία, αν η χώρα αυτή δεχόταν 100 ή 200 ασυνόδευτα παιδιά. Πρέπει να συνεχίσουμε τη διαβούλευση. Αυτό που δεν μπορεί να γίνει είναι να λέγεται από την αρχή ότι ‘εμείς δεν παίρνουμε μουσουλμάνους’ ή ‘εμείς δεν παίρνουμε ανθρώπους διαφορετικού χρώματος’. Αυτά δεν συνάδουν με τον δρόμο της Ευρώπης…”

Μπετίνα Κλάιν (DLF)

Επιμέλεια: Γιάννης Παπαδημητρίου