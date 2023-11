Η πολύχρωμη «σκεπή» σε Εθνική Οδό που άφησε άφωνο το διαδίκτυο - Δείτε το βίντεο που έγινε viral

Σε έναν από τους μεγαλύτερους εχθρούς του οδηγού εξελίσσεται η κόπωση, με ενδεικτικά τα αποτελέσματα μιας έρευνας που πραγματοποιήθηκε από την Αμερικανική Ένωση Αυτοκινήτων (ΑΑΑ), δείχνοντας ότι συμβολή στην πρόκληση περίπου το 16% με 21% των τροχαίων ατυχημάτων είχε η κούραση που αισθάνονταν οι οδηγοί.

Με δεδομένους τους κινδύνους που ενέχει η οδήγηση ενώ αισθανόμαστε εξαντλημένοι, η Ε.Ε. έχει καταστήσει υποχρεωτικό τον εξοπλισμό όλων των καινούργιων αυτοκινήτων που θα πωλούνται από το 2024 στην ήπειρο με το σύστημα προειδοποίησης εξάντλησης και έλλειψης προσοχής.

Πρόκειται για μια δράση που, αναμφίβολα, θα συνδράμει στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, αλλά από μόνη της δεν επαρκεί προκειμένου να νικηθεί αυτός ο αόρατος εχθρός των οδηγών.

Lasers being used to prevent drivers from falling asleep on Chinese highwaypic.twitter.com/j9cxdFkXBA