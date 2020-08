Viral το βίντεο με τη γάτα που παίζει πιάνο όταν πεινά (vid)

Τους χρήστες του διαδικτύου εντυπωσιάζει μία γάτα, η οποία παίζει σε ένα μικροσκοπικό πιάνο κάθε φορά που… πεινά! Ο Γουίνσλοου, μια γάτα που λατρεύει να παίζει πιάνο, έχει βρει έναν «ιδιαίτερο» τρόπο να ειδοποιεί την ιδιοκτήτριά του όταν είναι η ώρα του φαγητού.

Η Νιξ, ιδιοκτήτρια της γάτας και μουσικός στο επάγγελμα από την Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ, τοποθετήσει ένα μικροσκοπικό πιάνο κοντά στο μπολ φαγητού της γάτας, ώστε να περιορίσει την φασαρία που προκαλούσε η γάτα της, στο υπόλοιπο σπίτι.

Η γατούλα όμως «εκμεταλλεύτηκε» το μουσικό όργανο και πατά τις πατούσες της επάνω στα πλήκτρα όταν πεινάει ή απλά χρειάζεται λίγη προσοχή. «Είναι κάτι σαν σύστημα συναγερμού και προειδοποίησης» δήλωσε η Νιξ για την σχέση του γάτου της με το μικρό πιάνο.

Dinner time is 2 hours from now pic.twitter.com/apG7l19uRD

— Kate Nyx 🚨ACAB🚨 (@IAmKateNyx) August 4, 2020