Viral ταμπέλα στριπτιζάδικου που έκλεισε λόγω κορωνοϊού: «Συγγνώμη είμαστε ντυμένοι»

Με έναν ιδιαίτερο τρόπο προσπάθησε να διακωμωδήσει την πανδημία του κορωνοϊού ένα στpιπτιζάδικο που έβαλε «λουκέτο» εξαιτίας της καραντίνας. Επικό λογοπαίγνιο έχει κάνει ένα στριπτιζάδικο στο Λας Βέγκας, που έχει κλείσει λόγω του κορωνοϊού.

Στην πινακίδα του Little Darlings, γράφει «Συγγνώμη είμαστε ντυμένοι», εννοώντας πως είναι κλειστοί άρα… δεν γδuνονται! Μάλιστα το λογοπαίγνιο είναι ακόμα καλύτερο στα Αγγλικά από το «sorry we are closed» (συγνώμη είμαστε κλειστά) εκείνοι το έκαναν «clothed» που σημαίνει ντυμένος.

Σύμφωνα με την New York Times, το εν λόγω μαγαζί προσπάθησε να μείνει ανοικτό και εν μέσω καραντίνας διαφημίζοντας «χορευτές χωρίς κορωνοϊούς».

Τελικά όμως έκλεισε και αυτό όπως και όλα τα άλλα στο πλαίσιο των μέτρων της μείωσης της διασποράς της covid-19.

Las Vegas Strip, strip clubs dark amid coronavirus pandemic https://t.co/L8ynvK2k7b — DMac (@ErinShaleah) April 19, 2020