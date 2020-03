Viral η «Ωδή στη χαρά» του Μπετόβεν

Με την πανδημία του κορωνοϊού να έχει χτυπήσει την Ευρώπη, πολλά πράγματα γίνονται viral στο διαδίκτυο με σκοπό να αντιμετωπιστεί αυτή η δύσκολη κατάσταση.

Η τεχνολογία μπορεί πραγματικά να κάνει θαύματα, ομορφαίνοντας τη ζωή μας. Χάρη σε αυτή, η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Ρότερνταμ έγινε viral στο Internet με ένα πολύ ξεχωριστό βίντεο.

Η ορχήστρα εκτέλεσε άψογα την «Ωδή στη χαρά» του Μπετόβεν, με 19 μουσικούς να παίζουν το κομμάτι τους από το σπίτι, όπως αναφέρει το EuroNews. Κάθε μουσικός ηχογράφησε το κομμάτι του και στη συνέχεια τα κομμάτια ενώθηκαν με ένα audio mix μαζί με μια αρχειακή ηχογράφηση του φινάλε του κομματιού.

Το αποτέλεσμα είναι μαγικό.

Το βίντεο έχει χιλιάδες προβολές, retweets και σχόλια με τους χρήστες να έχουν συγκινηθεί από την δημιουργικότητα και το πνεύμα των μουσικών.

Η Ένατη Συμφωνία του Μπετόβεν γράφτηκε και συνθέθηκε το 1820 και παίχτηκε πρώτη φορά το 1824 στη Βιέννη. Αντιπροσωπεύει τον θρίαμβο της ανθρωπότητας πάνω στον πόλεμο και την απόγνωση.

The Rotterdam Philharmonic Orchestra delivers Beethoven’s ‘Ode to Joy’ with 19 musicians playing their parts from their homes pic.twitter.com/YVLrXN9yh6

— Khanoisseur 🐶🤦🏻‍♂️🌎 (@Khanoisseur) March 28, 2020