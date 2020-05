«Βγήκαν» για ποτό ο καθένας από το σπίτι του (vid)

Πάντα υπάρχει τρόπος! Αυτή φαίνεται να είναι η φιλοσοφία δύο γειτόνων στις ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, οι δύο γείτονες και φίλοι από τη Βόρεια Καρολίνα των ΗΠΑ θέλησαν να πιουν ένα κοκτέιλ και να τσιμπήσουν κάτι (σαν τον παλιό, καλό καιρό), με τις οικογένειές τους.

Πώς το πέτυχαν όμως αυτό όταν δεν μπορούν να πλησιάσουν ο ένας τον άλλον; Είχαν μια πανέξυπνη ιδέα! Μετέτρεψαν τον ξύλινο φράχτη που τους χώριζε σε πτυσσόμενο τραπεζάκι, κατεβάζοντας τον μισό και τοποθετώντας πάνω του τα ποτά και τα σνακ τους.

Ο καθένας τους έκατσε στη δική του πλευρά και απόλαυσαν το drink τους χωρίς φόβο!

Neighbors in Durham, North Carolina, found a clever way to share a drink while still maintaining social distance. pic.twitter.com/MjNlYMjeCL

— USA TODAY (@USATODAY) April 29, 2020