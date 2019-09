Τσιμιτσέλης: Η φωτό με την κόρη του και το μήνυμα για το bullying

View this post on Instagram

Φτάσαμε λοιπόν πρώτη δημοτικού !!!! Περνάνε τα χρόνια :-) πως γίνεται το σχολείο να το εκτιμάς όσο περνάνε τα χρόνια ?μάλλον θα πρέπει να γίνεται ανάποδα σαν την ταινία Μπέντζαμιν Μπάτον η να ξεκινάει το σχολείο στα 25 δεν ξέρω !!! Με αφορμή την πρώτη μέρα θα ήθελα να πω και εγώ κάτι για το θέμα του μπουλινγκ ! Εγώ δεν ήμουν θύμα δεν ήμουν θύτης ήμουν η χειρότερη κατηγορία ,αυτός που έβλεπε και δεν αντιδρούσε !!! Επειδή ξέρω ότι πολλά παιδιά πια έχουν προφίλ στα σοσιαλ θέλω να τους πω ότι αν κάποια στιγμή βρεθούν μπροστά σε οποιοδήποτε είδος μπουλινγκ στο σχολείο να επέμβουν να μιλήσουν στην δασκάλα τους ,στον καθηγητή τους ,σήμερα μπορεί να συμβαίνει σε κάποιο φίλο αύριο μπορεί να συμβεί σε εσένα ώρα να σταματήσει !!!!!!! ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ σε όλους μας !!!!!!#stopbullying #friendshipgoals #future