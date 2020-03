Τσάρλι Σιν: Σάλος με ντοκιμαντέρ που τον κατηγορεί για βιασμό 13χρονου

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Ένα ντοκιμαντέρ που προβλήθηκε πριν από λίγες μέρες και κατηγορεί τον διάσημο ηθοποιό του Χόλιγουντ Τσάρλι Σιν, ότι κακοποίησε σεξουαλικά συνάδελφό του, όταν ακόμα ήταν μόλις 13 ετών, έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων.

Μέσα από το πολυσυζητημένο ντοκιμαντέρ «My Truth: The Rape of 2 Coreys», που προβλήθηκε την περασμένη Δευτέρα στην ιστοσελίδα mytruthdoc, ο ηθοποιός Κόρεϊ Φέλντμαν, γνωστός από τη συμμετοχή του στις ταινίες «Goonies» και «Stand by Me» μιλάει για τη σεξουαλική κακοποίηση που έχει υποστεί ο ίδιος σε παιδική ηλικία και ισχυρίζεται ότι ο συνάδελφός του, Κόρεϊ Χάιμ δέχτηκε σεξουαλική επίθεση από τον Τσάρλι Σιν.

Συγκεκριμένα ο Φέλντμαν κατηγορεί τον Τσάρλι Σιν ότι βίασε τον Χάιμ κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Lucas» του Στίβεν Σπίλμπεργκ.

«Με έβαλε να σκύψω, μου έβαλε λιπαντικό και με βίασε», φέρεται να αποκάλυψε ο Χάιμ στον Φέλντμαν.

Ο Τσάρλι Σιν εκείνη την εποχή ήταν 19 ετών και ο Χάιμ μόλις 13. Στο ντοκιμαντέρ μιλούν κι άλλα άτομα από το περιβάλλον των Φέλντμαν και Χάιμ, που επίσης υποστηρίζουν ότι γνωρίζουν τι έκανε ο Τσάρλι Σιν.

Ο Κόρεϊ Χάιμ γύρισε αρκετές ταινίες την δεκαετία του 1980 με τον Κόρεϊ Φέλντμαν καθώς ήταν φίλοι και είδωλα της νεολαίας την εποχή εκείνη.

Μου αποκάλυψε ότι όταν ήταν μικρός, στα γυρίσματα του Lucas, έπεσε θύμα βιασμού», ακούγεται να λέει στο ντοκιμαντέρ και η πρώην σύζυγος του Φέλντμαν και συνεχίζει :

«Μου είπε ότι ήταν συμπρωταγωνιστής του, ότι ήταν ο Τσάρλι Σιν αυτός που του το έκανε».

Στο παρελθόν το περιοδικό National Enquirer με δημοσίευμά του είχε αναφερθεί στους ισχυρισμούς του Χάιμ.

Ο Τσάρλι Σιν αρνήθηκε τότε τις κατηγορίες και υπέβαλε μήνυση στο περιοδικό, την οποία τελικά απέσυρε χωρίς να έχει γίνει γνωστό αν υπήρξε εξωδικαστικός συμβιβασμός.

Ο Κόρεϊ Φέλντμαν έχει μιλήσει και στο παρελθόν για τη φρίκη που έχει βιώσει ως παιδί τόσο ο ίδιος όσο και ο Χάιμ, ο οποίος πέθανε το 2010 σε ηλικία 38 ετών από πνευμονία