Τόκιο: Ποιος είναι ο σύντροφος της πιο σέξι γυναίκας του La Casa de Papel

Me siento afortunada de tener un hombre al lado que me escucha, me respeta y me valora. El amor es eso. Gracias a todos los hombres que nos tratáis como merecemos, con amor e igualdad. Os adoro, mujeres preciosas 🌹 #NoALaViolenciaDeGénero #SíAlAmor #SíALaLibertad