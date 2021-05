Έκανε ή όχι κοκαΐνη ο Ιταλός νικητής της Eurovision – Δείτε το βίντεο

Η Ιταλία ήταν η μεγάλη νικήτρια της Eurovision και ο Damiano David, ο frontman του ροκ συγκροτήματος Måneskin είναι ο αδιαμφισβήτητος πρωταγωνιστής.

Ο Damiano David σε ένα πλάνο μοιάζει να κινείται περίεργα σκύβοντας στο τραπέζι που βρισκόταν μπροστά του. Ένα πλάνο που έκανε πολλούς να πιστέψουν ότι ο τραγουδιστής έκανε χρήση ναρκωτικών κατά τη διάρκεια του ευρωπαϊκού μουσικού διαγωνισμού.

Ερωτώμενος από δημοσιογράφο μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος, κατά την συνέντευξη Τύπου, για το εάν έκανε όντως χρήση κοκαΐνης, ο ίδιος ήταν κατηγορηματικός.

«Όχι δεν παίρνω ναρκωτικά» είπε χαρακτηριστικά. «Ο Thomas (ο κιθαρίστας Thomas Raggi) έσπασε ένα ποτήρι. Δεν παίρνω ναρκωτικά, παρακαλώ παιδιά, μην το λέτε αυτό» είπε αιτιολογώντας την κίνησή του σε κάποια πλάνα που μεταδόθηκαν και έγιναν η αφορμή για όλη αυτήν την φημολογία.

Όλα ξεκίνησαν, όταν σε πλάνα κατά τη ζωντανή μετάδοση, ο τραγουδιστής της μπάντας φάνηκε να σκύβει πάνω από το τραπέζι. Οι χρήστες του Twitter έσπευσαν να κάνουν λόγο για χρήση ναρκωτικών.

Τα νέα (φυσικά) διαδόθηκαν άμεσα και ο δημοσιογράφος με τη σειρά του, έσπευσε να ρωτήσει ευθέως τον τραγουδιστή κατά την συνέντευξη τύπου, στην ολοκλήρωση της βραδιάς.

Η μπάντα ανάρτησε και σχετική ανακοίνωση στο Instagram.

«Είμαστε πραγματικά σοκαρισμένοι για το τι λένε ορισμένοι για τον Damiano, ότι παίρνει ναρκωτικά. Είμαστε πραγματικά ενάντια στα ναρκωτικά και δεν χρησιμοποιήσαμε ποτέ κοκαΐνη. Είμαστε έτοιμοι να υποβληθούμε σε τεστ, γιατί δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε.»Είμαστε εδώ για να παίξουμε τη μουσική μας και χαιρόμαστε τόσο με τη νίκη μας στη Eurovison και θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους, όσοι μας υποστήριξαν. Το Rock n Roll δεν πεθαίνει ποτέ. Σας αγαπάμε» ανέφερε η μπάντα.

🇮🇹 “I don’t use drugs.”

⚠️ Damiano from @thisismaneskin says that bandmate Thomas broke a glass in the green room. They were NOT snorting cocaine as Twitter has suggested. #eurovision #esc2021 pic.twitter.com/fTlcGejCYo

— wiwibloggs (@wiwibloggs) May 22, 2021