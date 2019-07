Το πείραγμα του Πιτ στον Ντι Κάπριο για τον «Τιτανικό»

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Είναι μία από τις πιο γνωστές και πιο δραματικές σκηνές του παγκόσμιου κινηματογράφου, βασισμένη σε ένα τραγικό ιστορικό γεγονός.

Εκατομμύρια θεατών έχουν παρακολουθήσει τη στιγμή που ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο (Jack) κρατιέται από την ξύλινη πόρτα-σχεδία που έχει ανέβει η Κέιτ Ουίνσλετ (Rose) μετά το ναυάγιο του Τιτανικού.

Στην ταινία του Τζέιμς Κάμερον ακολουθεί ο πνιγμός του Ντι Κάπριο, δημιουργώντας το εύλογο ερώτημα αν θα μπορούσε να χωρέσει στη σχεδία και να σωθεί.

powered by Rubicon Project

Την ίδια απορία φαίνεται να έχει και ο συμπρωταγωνιστής του Λεονάρντο Ντι Κάπριο στην ταινία «Once Upon A Time In Hollywood», Μπραντ Πιτ.

Όπως αναφέρει η Mirror, ο Μπραντ Πιτ και η Μάργκοτ Ρόμπι πίεσαν τον τότε πρωταγωνιστή του «Τιτανικού» να απαντήσει στην ερώτηση που έχει χαρακτηριστεί σαν «η πιο μεγάλη αντίφαση στο σινεμά».

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης του Ντι Κάπριο με τους νυν συμπρωταγωνιστές του, ξαφνικά τέθηκε το ερώτημα για την ταινία του 1997 από τον δημοσιογράφο Τζος Χόροβιτς. Τον ρώτησε λοιπόν αν ο Jack θα μπορούσε στην πραγματικότητα να χωρέσει στην πόρτα που απέτρεψε τον θάνατο της Rose στα παγωμένα νερά.

Ο Ντι Κάπριο δεν απαντούσε και απλώς κουνούσε το κεφάλι του, μην μπορώντας να πιστέψει ότι άκουγε ξανά το ίδιο ερώτημα. Αλλά η Μάργκοτ Ρόμπι και ο Μπραντ Πιτ δεν τον άφησαν να ξεγλιστρήσει από τη δύσκολη θέση. Χαρακτηριστικά η ηθοποιός είπε: «Θεέ μου, το σκεφτόμουν. Θυμάμαι ότι έκλαιγα τόσο πολύ».

Ο Μπραντ Πιτ δεν έχασε την ευκαιρία, τον κοίταξε και του είπε: «Μπορούσες να χωρέσεις; Θα μπορούσες πιστεύεις να στριμωχτείς λίγο για να ανέβεις; Θα μπορούσες έτσι δεν είναι;» και ο DiCaprio γελώντας αρνήθηκε να απαντήσει λέγοντας «Κανένα σχόλιο».