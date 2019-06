To μήνυμα του Α. Γεωργίου μετά το τέλος του «Τατουάζ»

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Τίτλοι τέλους έπεσαν το βράδυ της Πέμπτης για τη δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου, «Τατουάζ».

Με αφορμή το φινάλε ο δημιουργός του δημοσίευσε ένα μακροσκελές κείμενο σε InstaStory, θέλοντας να ευχαριστήσει το τηλεοπτικό κοινό για τη στήριξη και την αγάπη που έδειξε στη σειρά, αλλά και τους συνεργάτες του. Ο Ανδρέας Γεωργίου, στην ανάρτησή του αποκάλυψε, ακόμη, και το λόγο για τον οποίο αποφάσισαν να ολοκληρωθεί φέτος το «Τατουάζ».

Το μήνυμα του Ανδρέα Γεωργίου για το «Τατουάζ»

Ο Ανδρέας Γεωργίου έγραψε χαρακτηριστικά: «Τίτλοι τέλους για το #tatouaz μας… θέλω να ευχαριστήσω πρώτα την σκηνοθετική μου ομάδα. Τον Κώστα Αναγνωστόπουλο, τον Γιώργο Ευαγγέλου, τον Θοδωρή Νικολαίδη και τον Κωνσταντίνο Χριστοδουλίδη. Τους διευθυντές φωτογραφίας για το μεράκι τους και την υπέροχη δουλειά τους. Ευχαριστώ όλα μας τα συνεργεία που ξεπέρασαν όλες τις δυσκολίες και πολλές φορές τον εαυτό τους. Και φυσικά την Πανίτσα Χατζηαράπη, που κατάφερε με την ομάδα της αυτό που φάνταζε ακατόρθωτο. Ευχαριστώ και τη Μαρία Μαθά, τη Μαρία μου.. και της ζητώ συγνώμη που την αναγκάσαμε να φάει τόσο φαγητό από το άγχος που της προκαλούσαμε. Κάθε μέρα με 4 συνεργεία ήταν μια μάχη! Και τα καταφέραμε!!!! 522 επεισόδια!!!!!

Μπράβο ρε παιδιά. Μπράβο σε όλους τους ηθοποιούς μας που έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό, παρόλο που πολλές φορές χρειάστηκε να είναι μακριά από τα σπίτια τους. Όλοι μαζί περάσαμε έντονες αγαπησιάρικες στιγμές που θα μου λείψουν πολύ. Νιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω ξεχωριστά μια γυναίκα όχι μόνο γιατί με βοήθησε να βρω τον ‘Νικολα’ αλλά γιατί χωρίς την ενέργεια της στο γυρισμα, οι στιγμές δε θα ήταν ίδιες. Μέχρι να ξαναέρθουν τέτοιες στιγμές θα αισθάνομαι λειψός Εβελινάκη μου, ή ‘Παπουλίνα’ μου όπως σε λέει ο Κούλλης. Ο Κούλλης μου!!! Κούλλη μου; Βάνα μου;

Είμαστε ευλογημένοι. Βάνα μου είμαι τόσο συγκινημένος που θέλω απλά να σας πάρω μια αγκαλιά χωρίς να πω τίποτα. Είσαι τόσο ταλαντούχα ρε Βανούλι μου. Ευχαριστώ όλους εσάς που μας ακολουθείται και μας στηρίζεται τόσα χρόνια. Κάθε μέρα, στο γύρισμα, σας έχουμε μαζί μας νοερά. Γιατί η αγάπη σας μετράει στο αποτέλεσμα. Αποφασίσαμε να σταματήσουμε το Τατουάζ μας φέτος για να τελειώσει ψηλά και εσείς το απογειώσατε. Σας υπόσχομαι ότι τα καλύτερα έρχονται. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στον Alpha. Ήταν η καλύτερη συνεργασία που θα ευχότανε να έχει κανείς. Δουλέψαμε όλοι μαζί πολύ όμορφα, όλοι… because together we MAKE IT !!!».

Το InstaStory του Ανδρέα Γεωργίου για το «Τατουάζ»

