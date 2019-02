Το ίδρυμα Μάικλ Τζάκσον κατέθεσε αγωγή 100 εκατ. δολαρίων για το ντοκιμαντέρ που σόκαρε το παγκόσμιο

Στην αγωγή του το ίδρυμα υποστηρίζει ότι το καλωδιακό δίκτυο με την συμπαραγωγή και την προγραμματισμένη για τις 3 και 4 Μαρτίου προβολή του “Leaving Neverland” παραβιάζει μια συμφωνία του 1992, στην οποία δεσμευόταν να μην προβάλει δυσφημιστικό περιεχόμενο για τον τραγουδιστή προκειμένου να μεταδώσει την εκπομπή “Michael Jackson in Concert in Bucharest: The Dangerous Tour”.

Σύμφωνα με τη μήνυση, το ντοκιμαντέρ αφήνει να εννοηθεί ότι ο Τζάκσον κακοποιούσε παιδιά στην ίδια περιοδεία, από την οποία προήλθε το υλικό του κοντσέρτου στο Βουκουρέστι.

Το ντοκιμαντέρ με τις καταγγελίες των Γουέιντ Ρόμπσον και Τζέιμς Σέιφτσακ, ότι τους κακοποιούσε σεξουαλικά ο τραγουδιστής από την ηλικία των δέκα ετών, προβλήθηκε τον περασμένο μήνα σε παγκόσμια πρώτη στο φεστιβάλ κινηματογράφου Sundance.

Το ίδρυμα στην πρώτη κιόλας πρόταση της αγωγής του υποστηρίζει ότι «Ο Μάικλ Τζάκσον είναι αθώος. Τελεία και παύλα». Υπενθυμίζει ότι είχε γίνει έρευνα για παρόμοιες καταγγελίες, ότι ο «βασιλιάς της ποπ» αθωώθηκε στη δίκη του 2005, χαρακτηρίζει αναξιόπιστους τους Ρόμπσον και Σέιφτσακ, επικαλούμενο αντικρουόμενες δηλώσεις τους τα προηγούμενα χρόνια και ανεύθυνο τον δημιουργό του ντοκιμαντέρ που δεν περιέλαβε δηλώσεις υπέρ του Τζάκσον από άτομα που τον γνώριζαν καλά.

Το HBO από την πλευρά του ανακοίνωσε ότι η αγωγή δεν θα επηρεάσει τα σχέδιά του για την προβολή του “Leaving Neverland”, που θα μεταδώσει και το βρετανικό Channel 4 τις ίδιες ημέρες.

«Παρά τις απελπισμένες προσπάθειες για να υπονομευτεί το ντοκιμαντέρ, τα σχέδιά μας δεν αλλάζουν. Θα προχωρήσουμε με τη μετάδοση του Leaving Neverland στις 3 και 4 Μαρτίου».