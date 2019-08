To «Home Alone» επιστρέφει – Η ανακοίνωση της Disney

Η Disney ανακοίνωσε τα σχέδιά της για ένα ριμέικ μιας από τις καλύτερες χριστουγεννιάτικες ταινίες των τελευταίων τριών δεκαετιών, «Μόνος Στο Σπίτι» (Home Alone), στην οποία πρωταγωνίστησε ο Μακόλεϊ Κάλκιν.

Κατά τη διάρκεια παρουσίασης των οικονομικών αποτελεσμάτων της Disney , ο διευθύνων σύμβουλος, Μπομπ Άιγκερ επιβεβαίωσε ότι η εταιρεία αναπτύσσει μια σύγχρονη, καινούρια εκδοχή της ταινίας του Κρις Κολόμπους για μια «νέα γενιά», σύμφωνα με το Entertainment Tonight.

Η ταινία γυρίστηκε στο Σικάγο σε σενάριο του Τζον Χάγιες και μετά τη μεγάλη επιτυχία της γυρίστηκαν τέσσερις συνέχειες με το αρχικό καστ να συμμετέχει μόνο στη δεύτερη, Μόνος στο Σπίτι 2: Χαμένος στη Νέα Υόρκη του 1992.

Παράλληλα με το Home Alone, ο Άιγκερ ανακοίνωσε ότι σχεδιάζονται τα ριμέικ των ταινιών Night at the Museum, Cheaper by the Dozen και Diary of a Wimpy Kid. Επίσης αναφέρθηκε ότι όλα είναι έτοιμα για πρεμιέρα της συνδρομητικής υπηρεσίας Disney + η οποία αναμένεται να ξεκινήσει τον Νοέμβριο.