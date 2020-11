To «Bad Boys For Life» ψηφίστηκε καλύτερη ταινία της χρονιάς

0 SHARES Share Tweet Linkedin

H ταινία «Bad Boys For Life» αναδείχτηκε στον μεγάλο θριαμβευτή των φετινών βραβείων People’s Choice Awards. Με πρωταγωνιστή τον Γουίλ Σμιθ και τον Μάρτιν Λόρενς, το «Bad Boys For Life» ψηφίστηκε από το κοινό ως η καλύτερη ταινία για το 2020.

Υποψήφιες στην ίδια κατηγορία βρέθηκαν επίσης οι ταινίες: «Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn», «Extraction», «Hamilton», «Project Power», «The Invisible Man», «The Old Guard», και «Trolls World Tour».

Υπενθυμίζουμε ότι τα «Κακά Παιδιά» Γουίλ Σμιθ και Μάρτιν Λόρενς 16 χρόνια μετά, ένωσαν ξανά τις δυνάμεις τους επιστρέφοντας στους ρόλους των δυο γνωστών μας ντετέκτιβ Mike Lowrey και Marcus Burnett αντίστοιχα, υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες των Αντίλ Ελ Άρβι και Μπιλάλ Φάλαχ.