Το ατύχημα της Σερτάμπ στη σκηνή κατά τη διάρκεια συναυλίας της (vid)

Ένα ατύχημα επί σκηνής είχε η διάσημη τραγουδίστρια Σερτάμπ Ερενέρ, η οποία είχε κερδίσει τη Eurovision το 2003 με το τραγούδι «Everyway that I can».
Το ατύχημα συνέβη κατά τη διάρκεια συναυλίας, την ώρα λοιπόν που η Σερτάμπ ήταν πάνω στη σκηνή και έδινε τον καλύτερό της εαυτό μπροστά σε χιλιάδες θαυμαστές της στο Αϊβαλί.
Τη στιγμή που η Σερτάμπ ερμήνευε με πάθος ένα από τα τραγούδια της, ξαφνικά σκόνταψε πάνω σε ένα χαλί, έχασε την ισορροπία της και έπεσε προς τα πίσω. Στην αρχή, η τραγουδίστρια σοκαρίστηκε από το μικρό ατύχημά της, αλλά αμέσως σηκώθηκε και συνέχισε να τραγουδάει με τον κόσμο να την αποθεώνει. Η ίδια μάλιστα, ανέβασε το βίντεο στο Instagram και μεταξύ άλλων έγραψε ότι κάνει αυτή την δουλειά 30 χρόνια και δεν της έχει ξανασυμβεί αυτό. Μάλιστα, είπε πως για το ατύχημά της φταίνε οι κακοτεχνίες της σκηνής, ενώ ζήτησε να γίνει έλεγχος για την ασφάλεια των καλλιτεχνών.
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30 yıldan fazladır sahnede şarkı söylüyorum. Çok zor yerlerde çok zor şartlarda müzik yaptım, bu ülkede müzik aşkıyla hayatına anlam katmaya çalışan her müzisyen ve artist gibi. Dün gece ilk kez sahnede düştüm çünkü sahne diye çıktığım yer tuzaklarla doluydu. Belki sahnede ilk kez düşen ben değildim ama son olmak istediğim için bu filmi ve metni herkesle paylaşmak istedim. Şehirlerin ilçelerin beton yığını haline gelmesinden dolayı rahatsız olmayan ilgililer bir zahmet o betonu en azından bu sahnenin güvenilir olması için kullansalar! Elle sayılır sayıda konser yapabildiğimiz bu sahneleri, sanatçıların güvenliğini düşünüp düzeltseler. Bu konserlerin o salonlarda yapılması için belediyelerden kiralandığını da hatırlatarak, herkese sevgilerimi sunarım. @ayvalikbelediyesi @balkesirbelediyesi #ayvalık #balıkesir #ayvalıkamfitiyatro