«The Passion of the Christ»: Έρχεται το σίκουελ της ταινίας

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Η ταινία του Μελ Γκίμπσον «The Passion of the Christ» όταν κυκλοφόρησε στις αίθουσες το 2004 έμελλε να γίνει μια από τις μεγαλύτερες εισπρακτικές επιτυχίες του παγκόσμιου box office κερδίζοντας πάνω από 620 εκατομμύρια δολάρια, με τα 400 από αυτά να είναι μόνο στην Αμερική, κάνοντας την μια από τις πιο εμπορικές ταινίες με R rating.

16 χρόνια μετά και ο πρωταγωνιστής της ταινίας Τζιμ Καβίζελ επιβεβαιώνει πως το σίκουελ με τίτλο «The Passion of the Christ: Resurrection» βρίσκεται ήδη στα πρώιμα στάδια παραγωγής και πως θα είναι μεγαλύτερο (επικότερο;) από την πρώτη ταινία. Μιλώντας στο Breibart News o Καβίζελ δήλωσε πως «ο Μελ Γκίμπσον μου έστειλε το τρίτο draft του σεναρίου. Η ταινία έρχεται και θα έχει τίτλο “The Passion of the Christ: Resurrection”. Θα είναι μια από τις μεγαλύτερες ταινίες στην ιστορία.»

Επίσης ο Καβίζελ στην συνέντευξή του αυτή παρομοίασε τον Χριστό με υπερήρωες όπως τον Superman και έριξε τα πυρά του στο Χόλιγουντ που πλέον δεν γυρίζει επικές βιβλικές ταινίες όπως έκανε στο παρελθόν. Ενα πράγμα που ίσως προκαλέσει αντιδράσεις είναι ο τρόπος με τον οποίο που το σίκουελ θα χειριστεί το πως πέρασες τις μέρες του ο Χριστός πριν αναστηθεί μιας και οι Καθολικοί πιστεύουν πως πέρασε τρεις μέρες κηρύττοντας τον λόγο του θεού στην κόλαση ενώ άλλοι, όπως οι Ευαγγελιστές, δεν το πιστεύουν.

Το πως ο Γκίμπσον θα χειριστεί τέτοια θέματα μένει να το δούμε σύντομα. Ο καιρός γαρ εγγύς για την Δευτέρα (κινηματογραφική έστω) Παρουσία.