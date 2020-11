The 2night Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» την Αλεξάνδρα Παντελάκη. Η αγαπημένη ηθοποιός μιλά για την πολυετή πορεία της στην υποκριτική και για τον ρόλο της «Φωτεινής» που υποδύεται στις «Άγριες Μέλισσες». Πώς νιώθει που υποδύεται τη φυλακισμένη; Ποια είναι η σχέση της με τη Μαρία Κίτσου όταν κλείνουν οι κάμερες; Πώς αντέδρασε όταν ο σκηνοθέτης της σειράς, της ζήτησε να βάψει τα ξανθά μαλλιά της …μαύρα; Τέλος, αναφέρεται στον ευτυχισμένο γάμο της με τον ζωγράφο Τάκη Τζίφα σε ηλικία 48 ετών και αποκαλύπτει την ευτυχία που νιώθει στο πλευρό του.

Στο «The 2Night Show» έρχεται ο λατρεμένος Λευτέρης Πανταζής σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Ο αγαπημένος τραγουδιστής μιλά για την επιτυχημένη του καριέρα στη μουσική και αποκαλύπτει τις ιστορίες που κρύβονται πίσω από τα τραγούδια που λατρεύτηκαν από το κοινό. Γιατί δηλώνει άνθρωπος της μέρας και όχι της νύχτας και ποιο είναι το μεγαλύτερο πάθος του; Τι θυμάται από την παρουσία του στις πίστες και ποιο περιστατικό δεν θα ξεχάσει ποτέ;

Τέλος, αναφέρεται στη συμμετοχή του στο Just The 2 Of Us και αποκαλύπτει το χειρουργείο στο οποίο θα υποβληθεί η κόρη του, Κόνι Μεταξά.

Στην παρέα του «The 2Night Show» έρχεται και ο Άγγελος Κατσιλιανός, γνωστός στο Instagram και ως Katsi 22. Ο νεαρός Instagramer μιλά για τα χρόνια που έζησε στην Αμερική, για τους μετανάστες γονείς του, τα 8 αδέρφια του, καθώς και για την απόφαση του να επιστρέψει στην Ελλάδα, ως «ερωτικός μετανάστης», για χάρη της κοπέλας του. Τέλος, αναφέρεται στην επαγγελματική ενασχόληση του με το Instagram, στα χιουμοριστικά βιντεάκια και τις επικές φάρσες που ανεβάζει και τρελαίνει το κοινό.

Όλα αυτά, στο “The 2night Show”, την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στις 00:00 στον ΑΝΤ1