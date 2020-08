Θανάσης Ευθυμιάδης προς τους κυνηγούς: «Αδέρφια μην ξεστολίζετε τον ουρανό»

View this post on Instagram

Αύριο 20/8 ξεκίναει η κυνηγητικη περίοδος για τα πουλιά στην Ελλάδα. Αν πραγματικά έχετε ανάγκη το κυνήγι? σας παρακαλώ, σεβαστείτε το όριο θυραματων! Αν απλώς γουστάρετε την σκοποβολή, υπάρχουν και σκοπευτήρια! Ευχαριστώ ☀️☀️🕊️🕊️🦅🦅 #birdlovers #birdtribe #peace #allrelated