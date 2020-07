Τελικός J2US: Κόνι Μεταξά και Τάσος Ξιαρχό οι νικητές του σόου

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Νικητές του «Just The 2 Of Us» αναδείχθηκαν ο Τάσος Ξιαρχό και η παρτενέρ του Κόνι Μεταξά, που συγκέντρωσαν τη μεγαλύτερη βαθμολογία από την κριτική επιτροπή, αλλά και το μεγαλύτερο ποσοστό των ψήφων του τηλεοπτικού κοινού αφήνοντας, έτσι, στη δεύτερη θέση τη Βίκυ Χατζηβασιλείου με τον Κώστα Καραφώτη. Την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων την έκανε ο Νίκος Κοκλώνης λίγο πριν τις 2:00 το πρωί.

Οι δύο καλλιτέχνες, με τις εξαιρετικές φωνητικές ικανότητες, ήταν από την αρχή του παιχνιδιού το απόλυτο φαβορί για την κορυφή. Μάλιστα, πριν λίγες ημέρες κατάφεραν να συγκινήσουν την κριτική επιτροπή και το τηλεοπτικό κοινό με την εμφάνισή τους, καθώς επέλεξαν να τραγουδήσουν το «Blood // Water» του Grandson. Οι δύο παίκτες αφιέρωσαν το act τους στη δολοφονία του George Floyd, επιθυμώντας να περάσουν ένα μήνυμα κατά του ρατσισμού. Ο θάνατος του 46χρονου άντρα, την 25η Μαΐου στη Μινεάπολη, είναι ο τελευταίος μιας σειράς δολοφονιών μαύρων πολιτών από την αστυνομία, που προκάλεσαν την οργή του κόσμου.



Στην πρώτη τους εμφάνιση στον μεγάλο τελικό του «Just The 2 Of Us», ο Τάσος Ξιαρχό και η Κόνι Μεταξά επέλεξαν να τραγουδήσουν ξανά το «Cry me a river», το οποίο γι’ ακόμα μία φορά το είπαν εξαιρετικά. Μάλιστα, δεν έλειψαν και τα απρόοπτα. Στο τέλος του τραγουδιού, ο Τάσος πήρε αγκαλιά την Κόνι για να την κατεβάσει από τον πάγκο που είχε στηθεί πάνω στη σκηνή και «κόλλησαν» μεταξύ τους, καθώς το κολιέ που φορούσε ο χορογράφος πιάστηκε στο ρούχο της τραγουδίστριας, με αποτέλεσμα να κατέβουν τα σκαλιά… αγκαζέ.

Στον δεύτερο γύρο του διαγωνισμού, το αγαπημένο ζευγάρι επέλεξε το «Telephone» των δημιουργών Stefani Germanotta, Rodney Jerkins, LaShawn Daniels, Lazonate Franklin και Beyoncé Knowles, ενώ στη συνέχεια ερμήνευσαν την «Κιβωτό» της Ελένης Βιτάλη.