Τα τρία ακριβότερα νυφικά στον κόσμο

View this post on Instagram

Hany El Behairy Official, One of the greatest designers of Haute Couture in the Middle East region, For more information about his latest news, fashion weeks and new models, Please visit our website: www.elbehairyofficial.com Facebook: https://www.facebook.com/Hanyelbehairyofficial.hb/ Instagram: www.instagram.com/elbehairy.official/ #fashiondesigner #haute #couture #hautecouture #hanyelbehairy #fashion #bride #egypt #dresses #fashionstyle #weddingdress #fashionblogger #soiree #cairo #beauty #style #elbehairy #fashionable #هاني_البحيري #runway #fashiongram #designer #dress #glamour #styleblogger #princess #fashionrunway #fashiondesign #design #wedding