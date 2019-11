Τα πιο συχνά λάθη στο καθάρισμα με την ηλεκτρική σκούπα

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Μπορεί κανένας να μην αγαπά ιδιαίτερα το καθάρισμα με την ηλεκτρική σκούπα αλλά υπάρχουν τρόποι που μπορείτε να το κάνετε λίγο πιο υποφερτό και αποτελεσματικό.

Το καθάρισμα με την ηλεκτρική σκούπα είναι από τις συχνές δουλειές του σπιτιού σε ένα σπίτι. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι όλοι (λίγο-πολλοί) έχουν βρεθεί με μια σκούπα στο χέρι για να καθαρίσουν το πάτωμα του σπιτιού τους, λίγοι είναι οι… αληθινά ψαγμένοι, που ξέρουν ότι, αποφεύγοντας τα παρακάτω λάθη, ίσως να έχουν πιο γρήγορα την τόσο ποθητή καθαριότητα!

Διαβάστε λοιπόν παρακάτω και κρατήστε σημειώσεις, ώστε να μη σαμποτάρει τίποτα το αψεγάδιαστο πάτωμα που κάθε dream house οφείλει να έχει…

Ξεσκονίζετε αφού έχετε βάλει ηλεκτρική σκούπα

Η σωστή σειρά είναι πρώτα να ξεσκονίσετε και ύστερα να βάλετε σκούπα, ώστε να πάρετε και όλη τη σκόνη που έχει πέσει στο πάτωμα, από τα έπιπλα και τα υπόλοιπα αντικείμενα στο σπίτι. Αν το κάνετε αντίστροφα, τότε θα έχετε κουραστεί αδίκως, αφού νέα σκόνη θα πέσει στο καθαρό σας πάτωμα και θα πρέπει να την ξαναμαζέψετε!

Χρησιμοποιείτε ξανά την ίδια σακούλα

Εντάξει, όλοι θέλουμε να είμαστε οικολόγοι, αλλά όταν επαναχρησιμοποιούμε την ίδια σακούλα η ηλεκτρική σκούπα ίσως να μην είναι τόσο αποδοτική. Όταν την αδειάζουμε και την τοποθετούμε ξανά στη σκούπα, φράζει πιο εύκολα, με αποτέλεσμα να μην κυκλοφορεί ο αέρας με την ίδια ευκολία. «Η απόδοση της σκούπας μπορεί να πέσει έως και 50%» τονίζει στο bestlife.com η Rachel Kuchle, marketing director της Fiber-Seal Systems, εταιρία που ασχολείται με τη φροντίδα υφασμάτων. Επίσης, μην περιμένετε να φουλάρει η σακούλα για να την αλλάξετε ή ο κάδος για να τον αδειάσετε. Αυτό, επίσης επηρεάζει την απόδοση της σκούπας.

Δε σκουπίζετε συχνά με την ηλεκτρική σκούπα

Μην περιμένετε να φαίνεται βρώμικο το πάτωμα για να το πάρετε απόφαση και να πάρετε τη σκούπα στα χέρια σας. Όταν έχει συγκεντρωθεί πολλή σκόνη είναι πιο δύσκολο να έχετε ένα αψεγάδιαστο αποτέλεσμα -ειδικά στα χαλιά. Το ιδανικό είναι τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα να περνάτε όλο το σπίτι με την ηλεκτρική σας.

Περνάτε τη σκούπα πάνω από υγρά

Αν η ηλεκτρική σκούπα δεν είναι φτιαγμένη για να απορροφά και υγρά, κάτι τέτοιο μπορεί να τη ακόμα και να τη χαλάσει. Απορροφήστε τα νερά με τη σφουγγαρίστρα ή ένα πανί, περιμένετε να στεγνώσει η περιοχή και ύστερα καθαρίστε τη με τη σκούπα σας. Better safe than sorry!

Ξεχνάτε να ελέγχετε φίλτρο της ηλεκτρική σκούπας

Πέρα από τη σακούλα είναι εξαιρετικά σημαντικό να μην ξεχνάμε ποτέ να ελέγχουμε το φίλτρο της ηλεκτρικής σκούπας, το οποίο πρέπει να είναι καθαρό και να το αλλάζουμε συχνά. Διαφορετικά, η απόδοση της σκούπας θα πέσει σημαντικά, ενώ ενδέχεται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της, εκτός από το να ρουφάει τη σκόνη, να τη σκορπίζει και στον χώρο!

Καθαρίζετε μόνο μια φορά τα χαλιά σας

Οκ, σε κανέναν δεν αρέσει να καθαρίζει, πόσο μάλλον να καθαρίζει δύο φορές την ίδια επιφάνεια, ωστόσο, όταν η συζήτηση έρχεται στα χαλιά, η επανάληψη μπορεί να αποδειχθεί σωτήρια. Οι ίνες του χαλιού παγιδεύουν σκόνη και βρωμιά και χρειάζεται επιπλέον προσπάθεια για να αφαιρεθούν επιτυχώς, ειδικά αν δεν έχουν όλες την ίδια φορά! Μάλιστα, το ιδανικό είναι να περνάτε και το γυμνό πάτωμα δύο φορές και να μην ξεχνάτε τις γωνίες, χρησιμοποιώντας το κατάλληλο εργαλείο!

Καθαρίζετε μόνο προς μια κατεύθυνση και πολύ γρήγορα

Ξεκινήστε από το σημείο Α και καταλήξτε στο σημείο Β. Ύστερα, από το Β επιστρέψτε στο Α, ώστε να απορροφήσετε από την ίδια περιοχή όσο το δυνατόν περισσότερη σκόνη. Μη βιάζεστε, ώστε να μη σας ξεφύγουν χνούδια!