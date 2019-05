Συνέντευξη : Λένα Μαντά – Ταξίδι στη Βενετία (AUDIO)

View this post on Instagram

Always a pleasure! Κάθε χρόνο στις 24 Μαΐου ανανεώνουμε ραντεβού στον ΠΟΛΙΤΗ 107,6 ! Καλοτάξιδο Λένα! Το «Ταξίδι στη Βενετία» κυκλοφορεί ήδη στα βιβλιοπωλεία. Σήμερα στο βιβλιοπωλείο Παργα στην Λαρνακα η επόμενη παρουσίαση στις 19:00 και αύριο στη Λεμεσό στο Καφενείο Χουζουρι με το βιβλιοπωλείο Βινύλιο στις 19:30