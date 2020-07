Συγκλονιστικό ποστ της Άνιστον για τον κορωνοϊό: «Αυτός είναι ο φίλος…»

Μια συγκλονιστική φωτογραφία ανέβασε η Τζένιφερ Άνιστον στα social media για να δείξει στον κόσμο το σκληρό πρόσωπο του κορωνοϊού. Η ηθοποιός για ακόμη μια φορά κάλεσε τους πολίτες να φορούν μάσκα και να μην παίρνουν αψήφιστα τους κινδύνους του φονικού ιού.

«Αυτός είναι ο φίλος μας ο Κέβιν. Απόλυτα υγιής χωρίς κανένα υποκείμενο νόσημα. Αυτός είναι ο κορωνοϊός. Αυτό είναι αληθινό» έγραψε η Άνιστον συνοδεύοντας το μήνυμά της με τη συγκλονιστική φωτογραφία του φίλου της στο νοσοκομείο.

«Σκεφτείτε αυτούς που έχουν ήδη υποφέρει από τον φοβερό αυτό ιό. Κάντε το για την οικογένειά σας αλλά κυρίως για τους εαυτούς σας. Ο κορωνοϊός προσβάλλει κάθε ηλικία», πρόσθεσε.

Και κατέληξε με ένα υστερόγραφο: «Αυτή η φωτογραφία τραβήχτηκε στις αρχές Απριλίου. Ευτυχώς έχει σχεδόν αναρρώσει. Σας ευχαριστώ για τις προσευχές σας».

This is our friend Kevin. Perfectly healthy, not one underlying health issue. This is Covid. This is real. ⠀

⠀

We can’t be so naive to think we can outrun this…if we want this to end, and we do, right? The one step we can take is PLEASE #wearadamnmask.⠀ pic.twitter.com/RUqZZH4adC

— Jennifer Aniston (@jenanistonoffi) July 20, 2020