Στο φως ξεχασμένη ζωντανή συναυλία της Έλα Φιτζέραλντ

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Στις 25 Μαρτίου του 1962, η Έλα Φιτζέραλντ επέστρεψε στο Βερολίνο για μια συναυλία στο σπηλαιώδες Sportpalast. Δυο χρόνια πριν, είχε καταπλήξει τους Βερολινέζους με μια ζωντανή περφόρμανς, η οποία ηχογραφήθηκε και γέννησε ένα ζωντανό άλμπουμ, με το οποίο η Έλα κέρδισε – μεταξύ πολλών άλλων – και δύο Grammy. H συναυλία του 1962 είχε επίσης ηχογραφηθεί αλλά οι μπομπίνες ήταν άφαντες. Έως προσφάτως. Και χάρη σ’ αυτή την τυχαία ανακάλυψη οι φίλοι της μουσικής μπορούν ν’ ακούσουν τον θρύλο της τζαζ σε ένα σπάνιο άλμπουμ: το «Ella: The Lost Berlin Tapes» που διαθέτει η Verve Records.

Στο καινούργιο άλμπουμ της σύμφωνα με το Smithsonian Institute «First Lady of Song» φιγουράρει και πάλι το «Mack the Knife». Το τραγούδι το είχε τραγουδήσει και στην εμβληματική συναυλία του 1960. Τότε, στη μέση του τραγουδιού, η Έλα ξέχασε τα λόγια και αυτοσχεδίασε. Αυτή η αυτοσχεδιαστική ερμηνεία έγινε δίσκος, ο δίσκος έγινε από τις δουλειές της με τις περισσότερες πωλήσεις, σύμφωνα με τους The New York Times. Κινούμενα σχέδια για τα βιντεοκλίπ των τραγουδιών του «Ella: The Lost Berlin Tapes» δημιούργησε η καλλιτέχνης και τραγουδίστρια τζαζ Cécile McLorin Salvant, η οποία, μιλώντας στους Τάιμς υποστήριξε ότι αυτές οι περφόρμανς υπογραμμίζουν το «πόσο ρίσκαρε η Φιτζέραλντ, πόσο χιούμορ έβαζε στις ερμηνείες της». «Για μένα, μια ζωντανή συναυλία είναι ο καλύτερος τρόπος να την ακούσεις» πρόσθεσε.

Οι μαγνητοταινίες βρέθηκαν όταν ο Κεν Ντράκερ (vice president of catalog στη Verve) και ο παραγωγός Γκρεγκ Φιλντ έκαναν, νωρίτερα μέσα στη χρονιά, «ανασκαφές» σε αρχείο ζωντανών ηχογραφήσεων που είχε, δεκαετίες πριν, καταχωνιάσει ο Νόρμαν Γκρανζ, ο ιδρυτής της δισκογραφικής εταιρείας. Σε ένα κουτί, κλειστό με σελοτέιπ που είχε κιτρινίσει, ήταν ο θησαυρός που μπορούμε σήμερα να ακούσουμε.

ΑΠΕ-ΜΠΕ