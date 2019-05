Στο χειρουργείο ο Ντάνιελ Κρεγκ

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Ο επίσημος λογαριασμός της παραγωγής @007Twitter ανακοίνωσε χθες ότι ο ηθοποιός έπρεπε να υποβληθεί σε «χειρουργική επέμβαση του αστραγάλου» εξαιτίας ενός τραυματισμού «που υπέστη κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων στη Τζαμάικα».

@007

BOND 25 update: Daniel Craig will be undergoing minor ankle surgery resulting from an injury sustained during filming in Jamaica. Production will continue whilst Craig is rehabilitating for two weeks post-surgery. The film remains on track for the same release date in April 2020.

Τα γυρίσματα θα συνεχιστούν κανονικά, ενώ ο Κρεγκ θα αναρρώνει για δύο εβδομάδες μετά τη χειρουργική επέμβαση, συνεχίζει η δήλωση.

Η ταινία «Bond 25», ο πλήρης τίτλος της οποίας δεν έχει ακόμα αποκαλυφθεί, θα κυκλοφορήσει τον Απρίλιο του 2020 όπως έχει προγραμματιστεί.