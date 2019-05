Στην Κύπρο 1 στους 4 πάσχει από υπέρταση -Εκστρατεία Διαφώτισης Καρδιολογικής Εταιρείας 

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Στην ευαισθητοποίηση του κοινού για την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία της υπέρτασης, στόχευσε η Καρδιολογική Εταιρεία Κύπρου, στη διάρκεια της Εκστρατεία Διαφώτισης που διοργάνωσε, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Υπέρτασης.

Η Εκστρατεία Διαφώτισης που διέδωσε το μήνυμα: Εσύ ξέρεις την πίεση σου; πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 17 Μαΐου, σε εμπορικό κέντρο της Λευκωσίας, όπου εκατοντάδες πολίτες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν από καρδιολόγους για τις σοβαρές παθολογικές επιπλοκές που προκαλεί η υψηλή αρτηριακή πίεση, ενώ παράλληλα υποβλήθηκαν σε δωρεάν μέτρηση της πίεσης. Η Εκστρατεία θα συνεχιστεί και αύριο 18 Μαΐου σε εμπορικό κέντρο της Λεμεσού.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της Εκστρατείας Διαφώτισης ορίσθηκε ο Δρ. Νίκος Καρπέττας, Καρδιολόγος, Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας Καρδιαγγειακής Πρόληψης και Αποκατάστασης της Καρδιολογικής Εταιρείας Κύπρου και στη διάρκεια των εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης, οι ιατροί μέλη της ΚΕΚ έκρουσαν στο κοινό τον κώδωνα του κινδύνου, καθώς στην Κύπρο η νόσος προσλαμβάνει ανησυχητικές διαστάσεις.

Σύμφωνα με στοιχεία στην Κύπρο το 25% του πληθυσμού πάσχει από υπέρταση, δηλαδή 1 στους 4 είναι υπερτασικός, ενώ το ποσοστό αυξάνεται σε άτομα άνω των 60 ετών, καθώς 1 στους 2 παρουσιάζει υψηλή αρτηριακή πίεση. Σημαντικό είναι επίσης το γεγονός ότι ένας στους τρεις δεν το γνωρίζει, με αποτέλεσμα να μη ρυθμίζει την πίεση του.

Σύμφωνα με τους καρδιολόγους η υψηλή αρτηριακή πίεση είναι ένας από τους σημαντικότερους και συχνότερους παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο, τόσο για εγκεφαλικό επεισόδιο όσο και για έμφραγμα του μυοκαρδίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας καταδεικνύουν ότι, ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι παγκοσμίως πάσχουν από υπέρταση, με τον αριθμό αυτό να αυξάνεται σε 1,5 δισεκατομμύρια έως το 2025, ενώ 7,6 εκατομμύρια πρόωροι θάνατοι κάθε χρόνο οφείλονται στην υψηλή αρτηριακή πίεση

Στο πλαίσιο της διαφώτισης τονίστηκε, ότι το πρώτο μεγάλο βήμα για την αντιμετώπιση της υπέρτασης είναι να εντοπισθούν τα άτομα που πάσχουν από υψηλή αρτηριακή πίεση και δεν το γνωρίζουν και ο μόνος τρόπος για να διαπιστωθεί είναι με τη μέτρηση της πίεσης.

Αφού διαγνωστεί η υπέρταση, το δεύτερο μεγάλο βήμα επισημαίνουν οι καρδιολόγοι, είναι η θεραπευτική αντιμετώπιση της, η οποία επιτυγχάνεται με δύο τρόπους:

1. Υγιεινή ζωή, σωστή διατροφή, σωματική άσκηση, αντιμετώπιση της παχυσαρκίας και του στρες και διακοπή του καπνίσματος

2. Φαρμακευτική αγωγή

Χορηγός των Εκδηλώσεων Διαφώτισης, ήταν η εταιρεία Medochemie, η οποία στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής της Ευθύνης ανέλαβε και φέτος τη στήριξη της Εκστρατείας ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των πολιτών, αποδεικνύοντας έμπρακτα το ενδιαφέρον της για την προστασία της υγείας, την πρόληψη και τη διασφάλιση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Η Εκστρατεία τέθηκε υπό την αιγίδα του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου και στηρίχθηκε από την Κυπριακή Εταιρεία Υπέρτασης, τους Εθελοντές Γιατρούς Κύπρου, τη Max Konnaris, τη Microlife, το The Mall of Cyprus και το My Mall Limassol.