Από τους νέους ελβετικούς σουγιάδες θα λείπει ένα βασικό εξάρτημα

Η Victorinox, κατασκευάστρια εταιρεία του ελβετικού σουγιά, εργάζεται πάνω σε μια νέα έκδοση του κλασικού πολυεργαλείου, η οποία δεν θα έχει λεπίδα.

«Βρισκόμαστε στα πρώτα στάδια της ανάπτυξης εργαλείων τσέπης χωρίς λεπίδα», δήλωσε εκπρόσωπος της ελβετικής εταιρείας στο CNNi, προσθέτοντας ότι αυτά θα συμπληρώνουν την υπάρχουσα σειρά πολυεργαλείων και δεν θα τα αντικαθιστούν.

«Ακούμε συνεχώς τους καταναλωτές μας και τις ανάγκες τους, και αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει ζήτηση για τη λειτουργικότητα, την ευελιξία και τη δεξιοτεχνία για την οποία είναι γνωστός ο ελβετικός σουγιάς, σε πιο εξειδικευμένους τομείς και καταστάσεις», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Πιο αυστηροί νόμοι

Το CNNi επικοινώνησε με τη Victorinox μετά την δήλωση του διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας Carl Elsener Jr. στο ελβετικό μέσο ενημέρωσης Blick ότι ανησυχεί για τους όλο και πιο αυστηρούς κανονισμούς για τα μαχαίρια σε πολλές αγορές.

«Στην Αγγλία ή σε ορισμένες ασιατικές χώρες, μερικές φορές επιτρέπεται να έχετε μαζί σας μαχαίρι μόνο αν το χρειάζεστε για να ασκήσετε το επάγγελμά σας ή όταν είστε στην ύπαιθρο», δήλωσε ο Elsener. «Στην πόλη, ωστόσο, όταν πηγαίνεις στο σχολείο, στον κινηματογράφο ή για ψώνια, η μεταφορά σουγιάδων απαγορεύεται αυστηρά».

Ο διευθύνων σύμβουλος της Victorinox, Carl Elsener Jr., με έναν από τους σουγιάδες της εταιρείας το 2013. EPA/SAMUEL TRUEMPY

Ο Elsener αναφέρθηκε στο γεγονός ότι σε ορισμένες χώρες οι λεπίδες θεωρούνται όπλα και όχι εργαλεία και αποκάλυψε ότι η εταιρεία εργάζεται πάνω σε νέα εργαλεία για συγκεκριμένα αθλήματα ή υπαίθριες δραστηριότητες, όπως η ποδηλασία.

«Έχω στο μυαλό μου ένα ωραίο εργαλείο για ποδηλάτες. Έχουμε ήδη ένα εργαλείο ειδικά για τους παίκτες του γκολφ στη γκάμα μας», δήλωσε. «Οι ποδηλάτες χρειάζονται ειδικά εργαλεία, αλλά όχι απαραίτητα μια λεπίδα».

Οι πιέσεις του φράγκου

Η δυναστεία της Victorinox ιδρύθηκε το 1884 από τον Karl Elsener και η εταιρεία – γνωστή από το έμβλημα του σταυρού πάνω σε μια ασπίδα – έχει περάσει από γενιά σε γενιά.

Τα τελευταία χρόνια, έχει κυκλοφορήσει νέες σειρές προϊόντων, όπως κάλτσες, ρολόγια και αρώματα, καθώς προσπαθεί να αντισταθμίσει τις πιέσεις του ισχυρού νομίσματος της Ελβετίας, του φράγκου.

Το 2012, ο Elsener Jr. είχε δηλώσει στο CNNi ότι το ισχυρό φράγκο είχε μειώσει τα περιθώρια κέρδους, αναγκάζοντας την εταιρεία να είναι «πιο καινοτόμος από τους ανταγωνιστές μας στον υπόλοιπο κόσμο».

Με πληροφορίες από: The new Swiss Army Knife will be missing a key feature by Jack Guy/CNN/ cnn.gr