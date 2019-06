Σήμερα η κηδεία του Κώστα Ευρυπιώτη

View this post on Instagram

Πριν 13 χρόνια με τον αγαπημένο.μας φίλο κ την ευτυχισμένη οικογένεια του ..στην γιορτη του ΤΑΣΕΗ για τα παιδια των ηθοποιων..Εφυγε νωρίς κ τόσο αδικα….Πόσο θα μας λείπεις μοναδικέ Κώστα Ευρυπιώτη