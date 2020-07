Σε περιοδεία το μπρούτζινο άγαλμα του Τζόν Λένον

Ένα άγαλμα του Τζον Λένον θα μπορούσε να κάνει μια περιοδεία στο Λίβερπουλ, σηματοδοτώντας τα επερχόμενα 80α γενέθλιά του.

Η Λόρα Λιαν, η οποία δημιούργησε το χάλκινο άγαλμα του τραγουδιστή, είπε ότι θα ήθελε να το εκθέσει στην ιδιαίτερη πατρίδα του Τζον Λένον έως τις 21 Σεπτεμβρίου – τη Διεθνή Ημέρα της Ειρήνης.

Το ομοίωμα του Λένον -που τον Οκτώβριο θα γινόταν 80 χρόνων- έχει παρουσιαστεί στο Hard Rock Cafe του Λονδίνου από τότε που η καλλιτέχνις ολοκλήρωσε τις εργασίες κατασκευής του, πριν από δύο χρόνια.

Αλλά τώρα ζητάει το άγαλμα να περιοδεύσει και σε άλλους δήμους τα επόμενα δύο χρόνια.

«Με όλα τα προβλήματα στον κόσμο σχετικά με τα αγάλματα… την πανδημία και τη διαμάχη, είναι τόσο σωστό που ο Λένον μπορεί να επιστρέψει εκεί που ανήκει. Για τη γενιά μου που μεγάλωσε εν μέσω διαμαρτυριών ενάντια στον πόλεμο του Βιετνάμ και την απειλή του πυρηνικού πολέμου, ο Λένον ήταν πηγή έμπνευσης για να μπορούμε να ο ονειρευόμαστε την ειρήνη», δήλωσε όπως μεταδίδει το ΑΠΕ η Λιαν στην εφημερίδα «The Guardian».

«Είχα πάντα την πρόθεση το άγαλμα να έχει μόνιμη κατοικία στο Merseyside και κάποια στιγμή φαινόταν ότι το άγαλμα του Λένον επρόκειτο να τοποθετηθεί στην περιοχή Strawberry Fields του Λίβερπουλ. Αυτό το έργο σταμάτησε, αλλά όταν ο μητροπολιτικός δήμαρχος του Merseyside, Steve Rotheram, πρότεινε να εγκατασταθεί στον δήμο του Sefton, σκέφτηκα ότι ήταν υπέροχη ιδέα. Κάθε χρόνο ένας δήμος στο Merseyside να ορίζεται ως πολιτιστικός δήμος και φέτος είναι η σειρά του Sefton» είπε.

John Lennon statue travels though now in in self-isolation @HardRockHotels London plans for @seftoncouncil for cultural year & at peace garden @glastonbury on hold! @CultureLPool @johnlennon @peacedirect @WarChildUK @imaginethis4 @maypang @yokoono @PublicArt_UK @HDNHLiverpool pic.twitter.com/e1NTTUBrqn

— Laura Lian (@LauraLianArtist) April 29, 2020