Σε δημοπρασία το σύνολο της Ολίβια Νιούτον-Τζον στο Grease

Το σύνολο με το στενό μαύρο παντελόνι και το δερμάτινο τζάκετ που φορούσε η Ολίβια Νιούτον-Τζον στην ταινία Grease πωλήθηκε για 405.700 δολάρια σε δημοπρασία στο Μπέβερλι Χιλς, φτάνοντας στο διπλάσιο ποσό απ’ότι αναμενόταν, ανακοίνωσε ο οίκος Julien’s Auctions.

Το σύνολο, που σημάδεψε τη μετάβαση του κινηματογραφικού χαρακτήρα της Νιούτον-Τζον από την εικόνα της σοβαρής μαθήτριας σε αυτήν της σέξι «Σάντι», ήταν ένα από τα 500 κομμάτια που δημοπρατήθηκαν για να συγκεντρωθούν χρήματα για το κέντρο θεραπείας που έχει ιδρύσει η ηθοποιός στην Αυστραλία.

Τα διάσημα παντελόνια, που φορούσε η Νιούτον-Τζον στο ντουέτο του τραγουδιού «You’re the one that I want» με τον Τζον Τραβόλτα, ήταν τόσο στενά που χρειάσθηκε να ραφθούν πάνω της για να γυρίσει την σκηνή. Στη δημοπρασία πωλήθηκαν με χαλασμένο το φερμουάρ. Το όνομα των αγοραστών του συνόλου δεν έχει γίνει γνωστό.

Από τη δημοπρασία συγκεντρώθηκαν 2,4 εκατ. δολάρια, με πολλά κομμάτια που είχαν σχέση με την ταινία να πωλούνται σε τιμές πολλαπλάσιες από τις εκτιμώμενες, ανακοίνωσε ο Julien’s.

Ένα πόστερ του Grease, υπογεγραμμένο από τους Νιούτον-Τζον και Τραβόλτα και άλλα μέλη του καστ της ταινίας, πωλήθηκε για 64.000 δολάρι, ενώ η αρχική του τιμή ήταν 1.000 δολάρια. Το ροζ δαντελένιο φόρεμα που φορούσε η ηθοποιός στην πρεμιέρα της ταινίας στο Λος Άντζελες έπιασε 18.750 δολάρια. Ενώ ένα ροζ σακάκι, που της είχε δωρήσει στο υπόλοιπο καστ και το συνεργείο της ταινίας πωλήθηκε για 50.000 δολάρια, 25 φορές από την αρχική τιμή δημοπράτησής του.

Νωρίτερα εντός του έτους, η 71 ετών ηθοποιός, που γεννήθηκε στη Βρετανία και μεγάλωσε στην Αυστραλία, ανακοίνωσε πως πάσχει από καρκίνο του στήθους για τρίτη φορά αφότου της πρωτοδιαγνώσθηκε το 1992.

Μετά την πρώτη διάγνωση, η ίδια βοήθησε στην ίδρυση του Olivia Newton-John Cancer and Wellness Center στη Μελβούρνη, που στόχο έχει να βοηθά ψυχολογικά και σωματικά τους πάσχοντες. Τα έσοδα από την πώληση του συνόλου του Grease, όπως και τμήμα των χρημάτων από τα άλλα κομμάτια, θα δωθούν σε αυτό το κέντρο ευεξίας και θεραπείας καρκίνου.