Σχεδιαστές μόδας στηρίζουν το Mothers2mothers

Ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας στις 8 Μαρτίου, το online κατάστημα πολυτελών ειδών ζήτησε από 12 σχεδιαστές μόδας να δωρίσουν ένα προσωπικό αντικείμενο για δημοπρασία με στόχο τη συγκέντρωση οικονομικής βοήθειας για την οργάνωση Mothers2mothers που υλοποιεί δράσεις για την πρόληψη της μετάδοσης από μητέρα σε παιδί του ιού HIV.

Ο Αλεσάντρο Μικέλε, η Μαρία Γκράτσια Κιούρι, ο Πιερπάολο Πιτσόλι, η Μούτσα Πράντα, η Σίλβια Βεντουρίνι Φέντι, ο Τζόναθαν Άντερσον και η Ντέμνα Γκαβάλια, μεταξύ άλλων, ανταποκρίθηκαν και αποχωρίστηκαν προσωπικά τους αντικείμενα.

Ο Pierpaolo Piccioli (Πιερπάολο Πιτσόλι) επέλεξε να δωρίσει μία καπαρντίνα, τονίζοντας ότι όταν την φορούσε περνούσε μία φάση μετάβασης και έψαχνε τη δική του φωνή. «Δίνοντάς την συμβολικά, ενθαρρύνω όλες τις γυναίκες που συμμετέχουν στο project να εκφράζονται ελεύθερα και να απολαμβάνουν τη ζωή τους» ανέφερε.