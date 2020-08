Ρόουζ ΜακΓκάουαν: Εμπλέκει σε σκάνδαλο παιδεραστίας οσκαρικό σκηνοθέτη ελληνικής καταγωγής

Σαν κεραυνός εν αιθρία έσκασε χθες στο Twitter η ανάρτηση της ηθοποιού Ρόουζ ΜακΓκάουαν, η οποία προχώρησε σε ακόμα μια αποκάλυψη αναφορικά με την σεξουαλική ανάρμοστη συμπεριφορά που επικρατεί στο Χόλιγουντ.

Αυτή τη φορά, η διάσημη ηθοποιός, που υπήρξε ένα από τα θύματα του μεγαλοπαραγωγού, Χάρβεϊ Γουάινστιν, κατηγορεί τον οσκαρικό σκηνοθέτη, ελληνικής καταγωγής, Αλεξάντερ Πέιν ότι την αποπλάνησε σεξουαλικά όταν εκείνη ήταν μόλις 15 ετών.

Μέσα από ανάρτησή της στο Twitter, η ΜακΓκάουαν αποκάλυψε πως όταν ήταν μόλις 15 ετών, ο 27χρονος τότε Αλεξάντερ Πέιν την κάλεσε στο διαμέρισμά του και της έδειξε μια σοφτ-πορν ταινία, που είχε σκηνοθετήσει ο ίδιος και στη συνέχεια προχώρησαν σεξουαλικά.

«Θυμάμαι ακόμα το διαμέρισμά σας στο Silverlake. Ήσουν προικισμένος. Με άφησες σε μια γωνιά του δρόμου μετά. Ήμουν 15», αναφέρει η ίδια.

Σε δεύτερη ανάρτηση, η Ρόουζ ΜακΓκάουαν διευκρινίζει ότι: «Θέλω απλώς μια αναγνώριση και μια συγγνώμη. Δεν θέλω να καταστρέψω. Έτσι ήμουν εγώ στα 15» και ανέβασε μια φωτογραφία της από τότε.

Απαντώντας σε δημοσιεύματα που υποστηρίζουν ότι τους δύο καλλιτέχνες συνδέει φιλία, η Ρόουζ ΜακΓκάουαν δήλωσε ότι ήταν απλά γνωστοί και πλέον χαίρεται που βρίσκεται εκτός της «αίρεσης» του Χόλιγουντ. Ακόμη, εξήγησε ότι λυπάται για το 15χρονο κοριτσάκι, που πίστεψε ότι ήταν λογικό να προχωρήσει σε σεξουαλικές σχέσεις με έναν ενήλικα.

Ο Αλεξάντερ Πέιν είναι επιτυχημένος σκηνοθέτης και έχει βραβευτεί με δύο Όσκαρ για το Καλύτερο Προσαρμοσμένο Σενάριο, για τις ταινίες του Sideways και Nebraska, ενώ άλλες γνωστές κινηματογραφικές ταινίες του αποτελούν: The Descendants, Election και Downsizing.

Είναι Αμερικανός, ωστόσο, οι γονείς του κατάγονται από την Ελλάδα. Το πραγματικό του όνομα είναι Κωνσταντίνος Αλέξανδρος Παπαδόπουλος. Στο παρελθόν είχε παντρευτεί την Μαρία Κόντου, η οποία είναι φιλόλογος, καθώς και την διάσημη ηθοποιό, Σάντρα Ό.

Αλεξάντερ Πέιν και Ρόουζ ΜακΓκάουαν

Στο παρελθόν, η ΜακΓκάουαν είχε αναφερθεί στο ίδιο περιστατικό, χωρίς, όμως, να προσδιορίσει σε ποιον αναφέρεται.

Συγκεκριμένα, όταν βρέθηκε καλεσμένη στο podcast του δημοσιογράφου των New York Times, Ρόναν Φάροου τον περασμένο Φλεβάρη, η ηθοποιός περιέγραψε το περιστατικό.

«Το 2017… άρχισα να επανεξετάζω μια σχέση, να παραθέτω αποσπάσματα, που είχα με έναν πολύ ισχυρό, καλά όχι τότε ισχυρό, αλλά δυνατό άντρα. Ήταν πολύ δροσερός και πολύ όμορφος και γύρω στα 32 ή 33», είχε αναφέρει.

«Πόσο χρονών ήσασταν», ρώτησε ο Φάροου. «15», απάντησε η εκείνη.

«Κοιτώντας πίσω, ήμουν καλλωπισμένη. Μετά με πήρε πίσω στο διαμέρισμά του στο Silver Lake, έπαιξε μια μαλακή πορνό ταινία που σκηνοθέτησε για το Showtime με διαφορετικό όνομα και μετά κοιμήθηκα μαζί του. Τότε με άφησε στη γωνία του δρόμου δίπλα στο Cafe Tropical στη Λεωφόρο Sunset. Αλλά το κάναμε πάντα, όταν τον έβλεπα, πάντα πίστευα ότι ήταν πολύ όμορφος και μου άρεσε. Και θα του έλεγα: ‘Δεν είναι αστείο; Δεν μπορώ να πιστέψω ότι κοιμήθηκες μαζί μου όταν ήμουν 15. Και νόμιζα ότι ήταν αστείο’».

«Υποθέτω, κοιτάζοντας πίσω, δεν το βρίσκεις πλέον τόσο αστείο;», ρώτησε ο Φάροου.

«Όχι, και στην πραγματικότητα όταν άρχισα να το αναλύω και να το καταλαβαίνω, άρχισα να κλαίω γιατί ένιωθα πολύ άσχημα για εκείνο το κορίτσι που είχε μείνει σε αυτήν τη γωνιά του δρόμου»…

Alexander Payne. You sat me down & played a soft-core porn movie you directed for Showtime under a different name. I still remember your apartment in Silverlake. You are very well-endowed. You left me on a street corner afterwards. I was 15. pic.twitter.com/mVqiN4S9NW

— Rose McGowan (@rosemcgowan) August 17, 2020