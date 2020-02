0 SHARES Share Tweet Linkedin

Οι καυγάδες μεταξύ των μελών της οικογένειας Kardashian δεν είναι κάτι καινούργιο…

Αντιθέτως, στα 18 χρόνια που παίζεται το «Keeping Up With The Kardashians» τα έχουμε δει όλα. Όλες και όλους να τσακώνονται με τους πάντες.

Μόνο που αυτή την φορά τα πράγματα φαίνονται πιο σοβαρά από ποτέ.

Αυτό τουλάχιστον δείχνει το trailer, το οποίο αν δεν είναι μονταρισμένο, προκειμένου να τραβήξει την προσοχή των θεατών δείχνει την Kim να ρίχνει μπουνιά στην Kourtney.

gazzetta.gr