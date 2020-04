Ρεπόρτερ βγήκε στην τηλεόραση χωρίς παντελόνι (vid)

Ο κορωνοϊός έχει αλλάξει ριζικά τον τρόπο που γίνεται η τηλεόραση, ανά τον κόσμο. Το κοινό απαγορεύεται, ενώ συχνά και οι ρεπόρτερ βγαίνουν ζωντανά από το σαλόνι του σπιτιού τους.

Με αυτό ως δεδομένο, θα περίμενε ωστόσο κανείς οι ρεπόρτερ να βγαίνουν στο παράθυρο… ντυμένοι. Ο Γουίλ Ριβ έδωσε το πρωί της Τρίτης το ρεπορτάζ για τα φαρμακεία του μέλλοντος, στην πρωινή τηλεοπτική εκπομπή GMA. Για λόγους προστασίας, ο Ριβ βγήκε από το σπίτι του και συνομίλησε με τους δύο κεντρικούς παρουσιαστές.

Ο Γουίλ φόρεσε σακάκι και πουκάμισο για να κάνει την ανταπόκρισή του, εκείνο όμως που παρατήρησαν ορισμένοι χρήστες του Twitter, ήταν πως ο ρεπόρτερ «ξέχασε» να φορέσει παντελόνι. Πρώτος έκανε την παρατήρηση κάποιος τηλεκριτικός τοπικού αμερικανικού μέσου που έγραψε στο Twitter. «Γουίλ φόρεσε κανένα παντελόνι».

Ο ρεπόρτερ ετοιμαζόταν για την πρωινή του γυμναστική

Ο ρεπόρτερ που έστησε ο ίδιος το κινητό του με το οποίο βγήκε ζωντανά στην εκπομπή δεν υπολόγισε σωστά και έτσι αντί το πλάνο να δείχνει από τη μέση και πάνω, αποκάλυπτε το γυμνό του πόδι. Ωστόσο, ο Γουίλ Ριβ ορκίστηκε πως δεν φορούσε το εσώρουχό του, αλλά ένα σορτσάκι γυμναστικής.

Όπως εξήγησε αργότερα και καθώς οι αναρτήσεις στο Twitter πλήθαιναν, αποφάσισε να φορέσει τα αθλητικά για την πρωινή του γυμναστική, πριν ακόμη βγει για να δώσει το ρερποτάζ. «Δεν θα με προσελάμβανα για οπερατέρ στο άμεσο διάστημα» αστειεύτηκε σε κάποιον από τους χρήστες που του έστειλε τα πειστήρια της… γκάφας.

Hey put some pants on my guy pic.twitter.com/PpCIBRrjP5

— Adam Graham (@grahamorama) April 28, 2020