Πρίγκιπας Κάρολος: Παραλίγο… να κάνει γκάφα με τη χειραψία (vid)

Πλέον πρέπει να προσαρμοστούμε στη νέα πραγματικότητα και να προσέχουμε υιοθετώντας όλα τα μέτρα προστασίας και προσωπικής υγιεινής. Χειραψίες, φιλιά και αγκαλιές έχουν μπει πλέον σε καραντίνα. Αυτό δεν ισχύει, φυσικά μόνο για τον απλό κόσμο αλλά και για τους διάσημους, γαλαζοαίματους, πολιτικούς και άλλα πρόσωπα που εκτίθενται στη δημόσια ζωή.

Ανάμεσά τους και ο πρίγκιπας Κάρολος. Ο πρίγκιπας της Ουαλίας βρέθηκε πριν λίγες ημέρες στα Prince’s Trust Awards, για άλλη μία βασιλική του υποχρέωση. Εκεί, ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου, βγήκε από το αυτοκίνητο και παραλίγο να κάνει μια γκάφα με τη χειραψία. Ωστόσο, αμέσως την «μάζεψε» και υιοθέτησε άλλον χαιρετισμό.

Prince Charles offered a handshake before quickly changing his mind and instead greeting guests at the Prince’s Trust Awards with a prayer-like gesture to avoid contact amid coronavirus concern. https://t.co/KLTcEvCmd7 pic.twitter.com/kefrJPx2sn

— ABC News (@ABC) March 13, 2020