Πρίγκιπας Χάρι: Τα προσωπικά του βιώματα στο Μπάκιγχαμ – Τον εξανάγκασαν να ακολουθήσει το φέρετρο της μητέρας του στην κηδεία

Η αποκαλυπτική συνέντευξη του πρίγκιπα Χάρι για τον «κύκλο πόνου», που έδωσε στο αμερικανικό podcast «Armchair Expert» του Dax Shepard, φαίνεται πως δεν έγινε καθόλου τυχαία. Ηταν μάλλον η προετοιμασία, κοινού και παλατιού, για το τί θα επακολουθήσει, καθώς σήμερα κυκλοφόρησε το τρέιλερ της σειράς «Ο εαυτός μου που δεν μπορείς να δεις» (The Me You Can’t See) που θα παρουσιάζει ο Δούκας του Σάσεξ μαζί με την Όπρα Γουίνφρεϊ.

Είναι φανερό πλέον πως οι αποκαλύψεις του Χάρι για τον «κύκλο πόνου» ήταν ουσιαστικά μια μίνι γεύση για το θα δούμε στη σειρά ντοκιμαντέρ στο Apple TV+. Στο διαφημιστικό τρέιλερ της νέας εκπομπής περιλαμβάνονται αποσπάσματα από τις συνεντεύξεις της Lady Gaga, της Γκλεν Κλόουζ και του παίκτη των Σαν Αντόνιο Σπερς, ΝτεΜαρ ΝτεΡόζαν μεταξύ άλλων, στα οποία μιλούν για την ψυχική υγεία τους και αποκαλύπτουν τις δικές τους προσωπικές ιστορίες και τη μάχη τους με την κατάθλιψη.

Ένα από τα πλάνα του διαφημιστικού τρέιλερ είναι από την κηδεία της πριγκίπισσας Νταϊάνα το 1997 και δείχνει τον 12χρονο τότε πρίγκιπα Χάρι, με σκυμμένο το κεφάλι να ακούει κάτι που του λέει ο πατέρας του πρίγκιπας Κάρολος, τη στιγμή που περνά απο μπροστά του το φέρετρο της μητέρας του. Είναι φανερό, πως ο πρίγκιπας Χάρι αναμένεται να μιλήσει ανοικτά και με λεπτομέρειες για τον θάνατο της μητέρας του και τον ρόλο του πατέρα του στη νέα σειρά ντοκιμαντέρ του Apple TV+ που κάνει πρεμιέρα την Παρασκεύη και αναμένεται να ανάψει νέες φωτιές. Ήδη στο podcast είχε πει πως η χειρότερη του στιγμή της ζωής είναι το γεγονός ότι τον εξανάγκασαν να ακολουθήσει το φέρετρο της μητέρας μπροστά σε δεκάδες καμέρες και να την θρηνεί σε ζωντανή μετάδοση. Και για αυτό το «μαρτύριο», θεωρεί υπεύθυνο τον πατέρα του πρίγκιπα Κάρολο, που δεν μπόρεσε να τους προστατεύσει σε όλη αυτήν την δύσκολη περιόδο πένθους.

Δείτε εδώ το τρέιλερ της νέας εκπομπής που θα παρουσιάζει ο πρίγκιπας Χάρι με την Όπρα Γουίνφρεϊ

«Δεν λέω αυτή την ιστορία για τον εαυτό μου», λέει η Lady Gaga στο τρέιλερ. «Το να πάρεις την απόφαση να δεχθείς βοήθεια δεν είναι σημάδι αδυναμίας, αλλά στον σημερινό κόσμο, περισσότερο από ποτέ, είναι σημάδι δύναμης», λέει ο πρίγκιπας Χάρι σε συζήτηση με την Όπρα Γουίνφρεϊ, στο βίντεο.

Ο πρίγκιπας Χάρι φαίνεται πως είναι αποφασισμένος να μιλήσει για όλους και για όλα. Εχει υπογράψει συμβόλαια συνεργασίας πολλών εκατομμυρίων δολαρίων με μεγάλα δίκτυα, ανάμεσα τους το Spotify, το Netflix και το Apple TV+ για παραγωγές εκπομπών κοινωνικών θεμάτων στα οποία θα είναι παραγωγός και τα οποία προφανώς και θα διανθίζει με αποκαλύψεις από τις δικές του ιστορίες και εμπειρίες. Για αυτό, άλλωστε τα δίκτυα πληρώνουν τόσα εκατομμύρια. Ηδη, όμως τα πρώτα βήματα έχουν ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων στη Βρετανία καθώς τα αγγλικά tabloids εν χορώ ζητούν την «σταύρωση» του από το παλάτι.

Η «Mail on Sunday» (Κυριακάτικη Daily Mail) στον βασικό της τίτλο ζητά από την βασίλισσα να ξηλώσει από τους Σάσσεξ όλους τους τίτλους ευγενείας τους. Πιρς Μόργκαν, Λαίδη Κάμπελ βγαίνουν καθημερινά και κατακεραύνωνουν τους Σάσσεξ για τις αποκαλύψεις, για το γεγονός ότι βγάζουν τα άπλυτα της βασιλικής οικογένειας στον «αέρα». Ολη η βρετανική δεξιά, από τα tabloids μέχρι τον Νάιτζελ Φάρατζ ενώνουν την φωνή τους και τους λένε «σκασμός».

Ως χειρότερη στιγμή της ζωής του, θεωρεί ο πρίγκιπας Χάρι, τη μέρα που τον εξανάγκασαν να ακολουθήσει το φέρετρο της μητέρας μπροστά σε δεκάδες καμέρες και να την θρηνεί σε ζωντανή μετάδοση.

Και αναρωτιούνται, από την πλευρά τους, τα αμερικανικά μίντια με πρώτο από όλα το Newsweek «γιατί όλος αυτός ο χαμός με τον Χάρι στη Βρετανία. Γιατί αυτό το μίσος; Για τις αποκαλύψεις του για το πόσο κακοί γονείς ήταν Κάρολος και Φίλιππος; Μα αυτά ήταν γνωστά», γράφει ο Τζακ Ρόιστον του Νeewsweek. Από το 1994 συγκεκριμένα, όταν κυκλοφόρησε το βιβλίο η βιογραφία του πρίγκιπα Κάρολου από τον Τζόναθαν Ντίμπλεντι. Στο βιβλίο «The Prince of Wales: A Biography», το οποίο έχει την επίσημη έγκριση του πρίγκιπα Καρόλου και έχει βασιστεί σε σειρά συνεντεύξεων με τον Κάρολο, υπάρχει ολόκληρο κεφάλαιο που περιγράφει με λεπτομέρειες, εξευτελιστικές καταστάσεις και περισταστικά για τον Κάρολο ως μικρό παιδί και την κόλαση που πέρασε στα χέρια του πατέρα του Φίλιππου.

O πρίγκιπας Φίλιππος με τον μικρό πρίγκιπα Κάρολο

Ο Φίλιππος συνήθιζε μπροστά σε κόσμο, σε τραπέζια με φίλους του, να κοροϊδεύει τον μικρό Κάρολο κάθε φορά που έκανε κάποιο λάθος, προκαλώντας κλάματα στον Κάρολο και αμηχανία στους καλεσμένους του. Μάλιστα το είχε μετατρέψει σε σαδιστικό αστείο: Ο Φίλιππος γνώριζε καλά πόσο κλειστός στο καβούκι του ήταν ο Κάρολος. Επίτηδες τον προκαλούσε σε οικογενειακές ή φιλικές γιορτές να πει μια ιστορία, ένα ποίημα και μόλις ο μικρός κόμπαζε ο Φίλιππος άρχισε να τον κοροϊδεύει, να τραυλίζει και αυτός μέχρι ο μικρός να ξεσπάσει σε κλάματα. Αυτό οδηγούσε τον Κάρολο να κλείνεται όλο και περισσότερο στο καβούκι του. Ο ίδιος ο Φίλιππος δικαιολογούσε την συμπεριφορά του σαν μια προσπάθεια να σκληραγωγηθεί ο μικρός ευαίσθητος Κάρολος.

Αυλικοί, όμως, που γνωρίζαν, θεωρούσαν πως αυτή η σημπεριφορά είχε να κάνει στις κόντρες του με την βασίλισσα. Ηταν η εποχή που η Ελισάβετ ανέβηκε στο θρόνο και έπαιρνε όλη την εξουσία στα χέρια της. Ηταν η εποχή που η Ελισάβετ αρνήθηκε στον Φίλιππο το δικαίωμα τα παιδιά του να έχουν το όνομα του, του επέβαλλε να εγκαταλείψει το Ναυτικό, να μην έχει άποψη για κανένα θέμα πολιτικής, να μετακομίσει αναγκαστικά στο Μπάκιγχαμ και να συζεί με την πεθερά του βασιλομήτωρα η οποία δεν ήθελε να τον βλέπει ούτε ζωγραφιστό. Είναι γνωστό άλλωστε, ότι για να την ξεφορτωθεί από το Μπάκιγχαμ, είχε δώσει εντολή να της κόψουν την θέρμανση στα διαμερίσματά της.

Επί της ουσίας, λένε άνθρωποι του παλατιού ο Κάρολος λειτούργησε ως σάκος του μποξ για τον Φίλιππο. Ξεσπούσε σε αυτόν όλα τα «μη» που του είχε επιβάλλει η αυλή. Έβλεπε στον γιό του, που κάποια στιγμή θα γινόταν βασιλιάς, όλα όσα αυτός δεν μπορούσε να έχει και θα έπρεπε πάντα να περιορίζεται σε έναν ρόλο «γλάστρας».

Στο βιβλίο του ο Ντίμπλεϊ γράφει χαρακτηριστικά πως «οι φίλοι που τα έβλεπαν όλα αυτά, αναρωτιόντουσαν πως είναι δυνατόν η μητέρα του Ελισάβετ να μην κάνει μια κίνηση για τον προστατεύσει». Φίλοι του Φίλιππου, επίσης, δικαιολογούσαν την συμπεριφορά του λόγω του δικού του παρλθόντος και του δικού του πατέρα τον πρίγκιπα Ανδρέα, ο οποίος παράτησε την οικογένεια του και εξαφανίστηκε για να ζήσει με την ερωμένη του στο Μόντε Κάρλο. Και όλα αυτά λίγο μετά το 1922, όταν όλη η ελληνική βασιλική οικογένεια διώχθηκε σε εξορία, ο ίδιος δε ο πρίγκιπας Ανδρέας γλύτωσε την κρεμάλα τελευταία στιγμή. Παρόλα αυτά, ο Φίλιππος, αντί να σκύψει στοργικά απέναντι στα παιδιά του, έγινε απαιτητικός, αυταρχικός και σκληρός απεναντί τους.

Ψυχολόγοι πιστεύουν πως αυτό εννoούσε και ο Χάρι όταν μίλησε για «γενετικό πόνο», αυτήν την εν σειρά αποτυχία από τον πρίγκιπα Ανδρέα, στον Φίλιππο και από εκεί στον Κάρολο να γίνουν στοργικοί γονείς. Μια γενετική αλυσίδα που ο ίδιος θέλει να σπάσει. Επίσης, άνθρωποι κοντά στον Χάρι, δήλωσαν πως ο Δούκας του Σάσσεξ έγινε έξαλλος, όταν με αφορμή τον θάνατο του παππού Φίλιππου, διάβασε τα πρωτοσέλιδα που τον χαρακτήριζαν ως τον «θρύλο του χιούμορ και της πλάκας», «τις πιο χιουμοριστικές του ατάκες» καθώς ο ίδιος ο Χάρι γνώριζε πολύ καλά πως ο πατέρας του ήταν πολύ συχνά το θύμα του περίεργου χιούμορ του παππού του…

Πρίγκιπας Χάρι και Ουίλιαμ μεγάλωσαν υπό την άμεση επιμέλεια της γιαγιάς τους βασίλισσας Ελισάβετ

Ολη αυτή η συναισθηματική κακοποίηση του Καρόλου, ο αναγκαστικός γάμος με την Νταϊάνα που ακολούθησε οδήγησε, σύμφωνα με τους ειδικούς, σε ένα μπλοκάρισμα συναισθημάτων του. Το αποτέλεσμα ήταν, όταν ήρθε η κρίσιμη στιγμή μετά τον θάνατο της Νταϊάνα, την επιμέλεια αλλά και το μεγάλωμα των δύο του παιδιών το ανέλαβε η βασίλισσα Ελισάβετ και ο πρίγκιπας Φίλιππος. Ηταν μια κίνηση που σχεδόν επιβλήθηκε από το παλάτι, καθώς η επιμέλεια όλων των παιδιών της βασιλικής οικογένειας, ανήκει σύμφωνα με το νόμο στη Βασίλισσα και όχι στους γονείς τους. Ακόμα και ο Άρτσι. Η βασίλισσα είναι ο νόμιμος κηδεμόνας τους, σύμφωνα με τον βρετανικό νόμο. Γιατί πρέπει να προστατευθεί η σειρά διαδοχής. Και ίσως και αυτός να ήταν ένας ακόμη λόγος που Χάρι και Μέγκαν έφυγαν για τις ΗΠΑ.

Η κίνηση των Ελισάβετ και Φίλιππου να αναλάβουν την επιμέλεια και το μεγάλωμα των Ουίλιαμ και Χάρι, από την μία ήταν και μια ανάσα για τον Κάρολο που βρισκόταν ακόμα σε συναισθηματικό κομφούζιο αλλά ταυτόχρονα ήταν και μια «δήλωση» της δικής του αδυναμίας. Το Newsweek και τα αμερικανικά media -πλην όσων ανήκουν στον Μέρντοχ- λοιπόν αναρωτιούνται, πως είναι δυνατόν, ενώ όλα αυτά να είναι γνωστά, ξαφνικά όλοι να πέφτουν από τα σύννεφα και να ζητουν την κεφαλί του Χάρι επί πίνακι… Οταν μάλιστα και αυτός είναι ένα θύμα αυτής της κατάστασης.

