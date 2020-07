Πόλεμος μεταξύ Λια Ρίμινι και Τομ Κρουζ για τη Σαηεντολογία

0 SHARES Share Tweet Linkedin

H Λία Ριμίνι (Leah Remini) «άνοιξε» πόλεμο και κατηγορεί τον Τομ Κρουζ (Tom Cruise) ότι σταδιακά γίνεται σαν τον ηγέτη της Σαηεντολογίας Ντέιβιντ Μισαβίτζ (David Miscavige).

«Νομίζω ότι είναι καιρός για τους ανθρώπους να αρχίσουν να ξυπνούν και να δουν τα πραγματικά γεγονότα. Ο Τομ χειραγωγούσε εδώ και χρόνια την εικόνα του για να είναι καλός», δήλωσε η 50χρονη ηθοποιός στο Us Weekly σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

«Παρόλο που πιστεύω ότι υπήρχε μια εποχή που ο Τομ ήταν αξιοπρεπές και καλόκαρδο άτομο, έχει μεταμορφωθεί στον Ντέιβιντ Μισαβίτς και είναι απολύτως αφοσιωμένος στην αποστολή της Σαηεντολογίας να “καθαρίσει” τον πλανήτη Γη – που σημαίνει ότι το 80% του παγκόσμιου πληθυσμού να είναι Σαηεντολόγοι».

Η Ριμίνι, μεγάλωσε στην οργάνωση από την ηλικία των 9 ετών καθώς η μητέρα της ήταν μέλος. Έφυγε όταν αμφισβήτησε τον τρόπο διαχείρισης από τον Μισαβίτς.

Δύο χρόνια αργότερα δημοσίευσε ένα υπόμνημα «Troublemaker: Surviving Hollywood and Scientology». Η ηθοποιός γύρισε και μια σειρά ντοκιμαντέρ για το A&E, με τίτλο «Leah Remini: Scientology and the Aftermath», στο οποίο πρώην μέλη της οργάνωσης μιλούσαν για τις εμπειρίες τους όταν ήταν μέλη της. Αυτή τη στιγμή συνδιοργανώνει ένα podcast με τον Μάικ Ράιντερ (Mike Rinder) με τίτλο «Scientology: Fair Game».