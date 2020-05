Ποιες είναι οι τροφές που βοηθούν το αναπνευστικό

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Το αναπνευστικό σύστημα αποτελείται από την τραχεία, το λαιμό, τους πνεύμονες και τη μύτη. Η κύρια λειτουργία του είναι να αποβάλλει τον παλιό αέρα και να φέρει φρέσκο ​​οξυγόνο στους πνεύμονές σας.

Οι επιβλαβείς ουσίες, όπως ο καπνός και τα μικρόβια μπορεί να μειώσουν την περιεκτικότητα οξυγόνου στους πνεύμονές σας και να βλάψουν τους αεραγωγούς σας. Η προσαρμογή της διατροφής σας σε τροφές φιλικές προς τους πνεύμονες, μπορεί να προάγει την αναπνευστική σας υγεία.

Πράσινο τσάι

Ο τραυματισμός των πνευμόνων εξαιτίας του καπνίσματος ή της έκθεσης στη ρύπανση μπορεί να αυξήσει τη φλεγμονή. Η χρόνια φλεγμονή των πνευμόνων μπορεί να επηρεάσει τις πνευμονικές λειτουργίες. Σύμφωνα με μια κλινική μελέτη του 2005 που πραγματοποιήθηκε από το Policlinico Universitario, το πράσινο τσάι περιέχει ιδιότητες που μπορούν να μειώσουν τη φλεγμονή των πνευμόνων. Η μελέτη διαπίστωσε ότι η παροχή πράσινου τσαγιού σε εργαστηριακούς αρουραίους με κατεστραμμένους πνεύμονες μείωσε δραματικά τη φλεγμονή και προώθησε την επούλωση. Το πράσινο τσάι περιέχει κατεχίνες, μια κατηγορία ισχυρών αντιοξειδωτικών.

Καρότα

Η κατανάλωση βιταμίνης Α επιτρέπει στο σώμα σας να αμυνθεί εναντίον βακτηρίων, τοξινών και άλλων παθογόνων που προκαλούν λοιμώξεις. Αν αυτά τα παθογόνα παραμείνουν στον οργανισμό χωρίς να αντιμετωπιστούν, μπορεί να οδηγήσουν σε επικίνδυνες λοιμώξεις, πνευμονία και άλλα αναπνευστικά προβλήματα. Τα καρότα περιέχουν σημαντικές ποσότητες βιταμίνης Α.

Ωμέγα-3 λιπαρά οξέα

Η κατανάλωση πλούσιων σε ωμέγα-3 ψαριών μειώνει τη βαρύτητα και την συχνότητα του άσθματος σε παιδιά και ενήλικες, σύμφωνα με την Υπηρεσία για την Ερευνα και την Ποιότητα στον τομέα της Υγείας. Επίσης γνωστά ως πολυακόρεστα λιπαρά οξέα, αυτά τα θρεπτικά συστατικά συμβάλλουν στη μείωση της φλεγμονής στο σώμα σας. Στις πηγές ωμέγα-3 οξέων περιλαμβάνονται ο τόνος, το σκουμπρί, η πέστροφα της λίμνης, ο σολομός, η ρέγγα και οι σαρδέλες. Συμπεριλαμβάνονται, όμως, επίσης ο λιναρόσπορος, τα καρύδια Βραζιλίας, τα καρύδια μακαντάμια, τα αμύγδαλα και τα φιστίκια.

Βιταμίνη C

Η κατανάλωση τροφών πλούσιων σε βιταμίνη C μπορεί να αυξήσει σημαντικά τις πνευμονικές λειτουργίες. Η βιταμίνη C είναι ένα ασκορβικό οξύ που δρα αντιοξειδωτικά για να προστατεύσει τους πνεύμονες και το σώμα σας από τις ελεύθερες ρίζες που προκαλούν λοίμωξη και χρόνιες παθήσεις. Πηγές βιταμίνης C περιλαμβάνουν εκτός από τα εσπεριδοειδή, τα βατόμουρα, οι ντομάτες, το μάνγκο, τα εμπλουτισμένα δημητριακά και οι ψητές πατάτες.