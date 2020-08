Ποιες είναι οι καλύτερες τροφές για να γίνουν χυμοί

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Ο φρέσκος χυμός από τροφές όπως τα λαχανικά και τα φρούτα περιέχει τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της υγείας του οργανισμού κάθε ανθρώπου.

Ο χυμός είναι ένας εύκολος και γρήγορος τρόπος αύξησης της κατανάλωσης των θρεπτικών ουσιών σε σχέση με την κατανάλωση των ωμών τροφών.

Οι γιατροί και οι διατροφολόγοι συνιστούν την κατανάλωση μιας ποικιλίας από φρούτα και λαχανικά, καθώς και χυμούς που ικανοποιούν τις διατροφικές ανάγκες και μειώνουν τον κίνδυνο χρόνιων ασθενειών.

Σκούρα πράσινα φυλλώδη λαχανικά και κατσαρό λάχανο

Τα σκούρα πράσινα φυλλώδη λαχανικά και το κατσαρό λάχανο είναι πλούσιες πηγές καλίου, ασβεστίου, σιδήρου, βιταμίνης Α, βιταμίνης Κ, και αντιοξειδωτικών που περιλαμβάνουν βήτα καροτίνη, βιταμίνη C, λουτεΐνη και ζεαξανθίνη. Η υψηλή πρόσληψη αυτών των λαχανικών συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο καρκίνου του πνεύμονα και του παχέος εντέρου. Ο χυμός από κατσαρό λάχανο μπορεί επίσης να μειώσει τον κίνδυνο των καρδιακών παθήσεων. Έρευνα που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Biomedical and Environmental Sciences διαπιστώθηκε πως η καθημερινή κατανάλωση 10 ml από χυμό λάχανου μπορεί να βελτιώσει τα επίπεδα των λιπιδίων και της χοληστερόλης σε άτομα με υψηλή χοληστερόλη. Η έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο χυμός λάχανο μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο της στεφανιαίας νόσου.

Ντομάτα

Οι ντομάτες είναι ένα δημοφιλές λαχανικό που τρώγεται ωμό σε σαλάτες και σάντουιτς ή ως χυμός και ακόμα σε σάλτσες και σούπες. Μπορείτε να απολαύσετε το χυμό ντομάτας πριν ή μεταξύ των γευμάτων. Ένα φλιτζάνι χυμός ντομάτας περιέχει βασικά μέταλλα όπως ασβέστιο, μαγνήσιο, κάλιο, μαγγάνιο, μολυβδαίνιο και χρώμιο. Ο χυμός τομάτας περιέχει επίσης βιταμίνες Α, Β1, Β2, Β3, Β6 και Κ και τα αντιοξειδωτικά που περιλαμβάνουν β-καροτένιο, βιταμίνη C και λυκοπένιο. Αυτός ο χυμός μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο του καρκίνου. Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2000, ανέφερε ότι η αύξηση της κατανάλωσης ωμής ντομάτας μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο του καρκίνου του οισοφάγου, του λάρυγγα, της στοματικής κοιλότητας και του φάρυγγα.

Πορτοκάλι

Τα εσπεριδοειδή είναι διαθέσιμα όλο το χρόνο, και ο χυμός του πορτοκαλιού είναι ο πιο δημοφιλής χυμός φρούτου. Ενα φλιτζάνι ακατέργαστου χυμού πορτοκαλιού παρέχει 112 θερμίδες και περιέχει ασβέστιο, σίδηρο, κάλιο, μαγνήσιο και βιταμίνη Α. Είναι επίσης μια εξαιρετικά πλούσια πηγή βιταμίνης C, ένα αντιοξειδωτικό που βοηθά στην απορρόφηση του σιδήρου. Ενα φλιτζάνι του τσαγιού χυμός πορτοκαλιού παρέχει 124 mg βιταμίνης C. Ερευνα που δημοσιεύτηκε το 2010 στο περιοδικό Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition απέδειξε πως ο χυμός πορτοκαλιού παρέχει σχεδόν διπλάσια αύξηση στην απορρόφηση του σιδήρου σε παιδιά ηλικίας άνω των 6 ετών σε σύγκριση με το χυμό μήλου.

Cranberries

Ο χυμός από cranberries είναι ένα γλυκό και ξινό ποτό γεμάτο βιταμίνες, μέταλλα και αντιοξειδωτικά, που μπορείτε να απολαύσετε με κάθε γεύμα ή για ένα δροσιστικό κέρασμα μεταξύ των γευμάτων. Ένα φλιτζάνι ωμός, χωρίς ζάχαρη χυμός από cranberry παρέχει 116 θερμίδες. Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Journal of Urology το 2008, διαπίστωσε ότι ο χυμός μούρων μπορεί να είναι προστατευτικός ενάντια σε λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος σε έγκυες γυναίκες.