Ποια συμπεριφορά προδίδει έναν άπιστο άνδρα

Οι άνδρες που είναι επιρρεπείς στην απιστία είναι πιο πιθανό να έχουν και απρεπή συμπεριφορά στον επαγγελματικό τους χώρο σύμφωνα με νέα έρευνα

Οι άνδρες που απατούν τις συντρόφους τους είναι πολύ πιο πιθανό να επιδείξουν ανάρμοστη συμπεριφορά και στον εργασιακό χώρο. Σε αυτό το συμπέρασμα κατέληξε μελέτη από το Πανεπιστήμιο του Τέξας στο Όστιν που δημοσιεύθηκε στο Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America.

Οι ερευνητές εξέτασαν τις διαθέσιμα στοιχεία για αστυνομικούς, οικονομικούς συμβούλους, ανθρώπους που είχαν κάνει εγκλήματα οικονομικής φύσης και ανώτερα στελέχη εταιρειών που χρησιμοποίησαν ιστοσελίδες γνωριμιών. Παρά τις διαβεβαιώσεις εχεμύθειας τα δεδομένα 36 εκατομμυρίων χρηστών της εν λόγω ιστοσελίδας βγήκαν στη δημοσιότητα το 2015.

Η σχετική έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τους John M. Griffin και Samuel Kruger μαζί με τον Gonzalo Maturana από το Πανεπιστήμιο του Τέξας βρήκε ότι οι χρήστες της ιστοσελίδας ήταν περισσότερο από δύο φορές πιο πιθανό να υποπέσουν σε ανάρμοστη συμπεριφορά στον επαγγελματικό τους χώρο.

«Αυτή είναι η πρώτη μελέτη που καθίσταται εφικτό να εξεταστεί αν υπάρχει σχέση μεταξύ της απιστίας και της επαγγελματικής συμπεριφοράς και βρήκαμε μία ισχυρή συσχέτιση μεταξύ τους», εξήγησε ο ερευνητής Samuel Kruger.

Οι ερευνητές εξέτασαν τέσσερις μελέτες συνολικά 11.235 ατόμων χρησιμοποιώντας δεδομένα από τα αρχεία της επαγγελματικής κατηγορίας που ανήκαν.

Ακόμα μετά την αντιστοίχιση των ατόμων με άτομα που δεν είχαν επιδείξει κακή διαγωγή στο χώρο εργασία οι ερευνητές διαπίστωσαν πως οι άνθρωποι με ιστορικό ανάρμοστης συμπεριφοράς (σεξουαλική παρενόχληση) ήταν πιο πιθανό να χρησιμοποιήσουν την ιστοσελίδα γνωριμιών.

Τα ευρήματα δείχνουν έναν ισχυρό συσχετισμό μεταξύ των πράξεων των ανθρώπων σε επαγγελματικό και προσωπικό επίπεδο.

«Τα αποτελέσματά μας δείχνουν ότι η προσωπική σεξουαλική συμπεριφορά σχετίζεται με την επαγγελματική συμπεριφορά. Περιορίζοντας τα περιστατικά σεξουαλικά ανάρμοστης συμπεριφοράς στους εργασιακούς χώρους ενδεχομένως να οδηγούσε και σε μια πιο ηθική εταιρική κουλτούρα», κατέληξε ο ερευνητής Samuel Kruger.