Ποια είναι η νέα Miss Universe 2019

Το στέμμα της Miss Universe 2019 φοράει από τα ξημερώματα της Δευτέρας, η Ζοζιμπίνι Τούνζι. Το μοντέλο από τη Νότια Αφρική κατέκτησε τον τίτλο ομορφιάς και είναι από τις λίγες περιπτώσεις κοριτσιών σε καλλιστεία που η απάντηση που έδωσαν στις σχετικές ερωτήσεις της κριτικής επιτροπής, ήταν ένα ηχηρό κοινωνικό μήνυμα, χαρίζοντας στην ίδια πολλούς πόντους για την πρωτιά.

Η Ζοζιμπίνι Τούνζι στην ερώτηση γιατί θα έπρεπε αυτή να βάλει το στέμμα στο κεφάλι της, απάντησε: «Μεγάλωσα σε έναν κόσμο όπου μια γυναίκα όπως εγώ – με το χρώμα του δέρματός μου και το στυλ των μαλλιών μου – δεν θεωρήθηκε ποτέ όμορφη. Πιστεύω ότι ήρθε η ώρα αυτό να σταματήσει σήμερα. Θέλω τα παιδιά να μου μοιάσουν και να δουν το πρόσωπό μου και θέλω αυτά να βλέπουν το πρόσωπό τους να αντανακλάται στο δικό μου».

Μία απάντηση που ήταν σίγουρα η καλύτερη του διαγωνισμού, ενώ όσοι ασχολούνται με τον διαγωνισμό, θεωρούν πως είναι γενικότερα από τις καλύτερες που έχουν δοθεί μέσα στα χρόνια. Βέβαια, το νεαρό κορίτσι από τη Νότια Αφρική δεν υστερεί καθόλου σε ομορφιά, ενώ διαθέτει κι ένα εντυπωσιακό σώμα.

Μάλιστα, στη βραδιά των καλλιστείων εντυπωσίασε και με την εμφάνισή της με παραδοσιακό κοστούμι, αλλά και με μαγιό. Την τριάδα στα φετινά Miss Universe, που έλαβαν χώρα στην Ατλάντα, συμπληρώνουν οι: Μις Μεξικό και η Μις Πουέρτο Ρίκο.

.@IAmSteveHarvey had it right: Miss Universe Philippines Gazini Ganados is the winner of the #MissUniverse2019 National Costume competition! Congratulations, Gazini. 🎉 pic.twitter.com/L8DpAyNL9I

— Miss Universe (@MissUniverse) December 9, 2019